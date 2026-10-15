Hochwasser in Istanbul sorgt für apokalyptische Szenen (VIDEOS)

Istanbul versinkt im Chaos: Starkregen verwandelt die Metropole in ein Katastrophengebiet – mit tödlichen Folgen.

Extremer Starkregen hat Istanbul in eine Ausnahmesituation versetzt: Überflutete Straßen, Erdrutsche und zahlreiche Notrufe prägten das Bild der Millionenmetropole. Besonders schwer betroffen waren die Stadtbezirke Istanbul-Sarıyer und Istanbul-Fatih. In Istanbul-Fatih kam es zu einem tödlichen Unglück – ein 14-jähriger Junge erlitt in einer überfluteten Straßenpfütze einen tödlichen Stromschlag. Der Vorfall ereignete sich im Çukurbostan-Park im Stadtteil Balat. Der Jugendliche wurde bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht, starb jedoch trotz medizinischer Behandlung. Zu dem Vorfall wurde eine Untersuchung eingeleitet. Bis zum Abend verzeichnete das Gouverneursamt der Stadt mehr als 1.000 Notrufe. Insgesamt registrierte die Behörde 1.277 Überschwemmungen, 15 Erdrutsche und 47 Fälle eingeschlossener Menschen.

Im Istanbuler Stadtteil Sariyer kam eine 34-jährige Person beim Versuch ums Leben, eine überflutete Straße zu überqueren. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, stürzte sie dabei ins Wasser und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Passanten eilten zu Hilfe und brachten die Person in Sicherheit. Im Krankenhaus erlag sie jedoch ihren Verletzungen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Schulen geschlossen

Istanbuls Gouverneur Davut Gul ordnete als unmittelbare Reaktion auf die Lage an, den Präsenzunterricht an Schulen für Donnerstag auszusetzen. Darüber hinaus wurde die Nutzung zweirädriger Fahrzeuge im Stadtgebiet vorübergehend untersagt. Rund 8.000 Einsatzkräfte sowie 2.000 Fahrzeuge und Arbeitsgeräte wurden mobilisiert, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Gemeinsam mit Passanten befreiten Rettungskräfte eingeschlossene Menschen aus überfluteten Bussen und Kellern.

Dramatische Szenen

In Istanbul-Sarıyer spitzte sich die Lage besonders dramatisch zu: Fahrgäste kletterten auf die Dächer von Bussen, um dem steigenden Wasser zu entkommen. Pkw wurden von den Wassermassen durch die Straßen getrieben, was Rettungsmaßnahmen erheblich erschwerte und das Verkehrschaos weiter verschärfte.

🇹🇷 Terrifying footage from Istanbul, which was literally underwater Heavy downpours battered the city, causing severe flooding. Authorities cancelled school classes and urged residents to stay home unless absolutely necessary. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Videoaufnahmen dokumentieren die Einsätze, bei denen Feuerwehrleute und Passanten unter gefährlichen Bedingungen eingriffen.