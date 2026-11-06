Trauriges Ende der Suchaktion: Vermisste Seniorin leblos in Bach gefunden

Drohnen, Hunde und Bergretter durchkämmen die ganze Nacht das Gelände. Der Fund am Freitagvormittag beendet die Suche abrupt.

Nachdem eine 89-jährige Heimbewohnerin im Bezirk Gmunden als vermisst gemeldet worden war, setzte eine groß angelegte Suche ein, die sich über die gesamte Nacht zog. Am Freitagvormittag fanden Einsatzkräfte die Frau tot auf.

Große Suchaktion

Als abgängig gemeldet worden war die Seniorin am Donnerstag gegen 16 Uhr. Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffel und Bergrettung beteiligten sich an der Fahndung, aus der Luft kamen zusätzlich mehrere Drohnen zum Einsatz.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Suche zog sich bis tief in die Nacht, gegen 4 Uhr früh kehrten die letzten Helfer zur Einsatzzentrale zurück. Um 7 Uhr nahmen die Teams ihre Arbeit wieder auf.

Kurz vor 10 Uhr stieß ein Suchtrupp der Bergrettung Grünau im Bereich der Kothmühle in Scharnstein auf die Frau. Sie lag leblos in einem Bach, der dort neben den Bahngleisen verläuft.

Unfalltod festgestellt

Die anschließende Leichenbeschau ergab einen Unfalltod.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden lagen nicht vor.