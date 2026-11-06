1,7 Kilo Kokain und zwei Kindern an Bord: Lenker von Polizei verhaftet

Zwei Kinder im Auto, Kokain an Bord. Eine Kontrolle auf dem Rastplatz stoppt die Fahrt nach Leipzig, bevor sie ihr Ziel erreicht.

Mehr als 1,7 Kilogramm Kokain fanden Polizisten bei einer Rastplatzkontrolle im Auto eines 35-Jährigen. Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der 35-Jährige war gemeinsam mit seiner Freundin und deren Kindern auf der Strecke von Berlin nach Leipzig unterwegs, wo er die Drogen hinbringen wollte. Am Mittwoch geriet das Auto auf einem Rastplatz in eine Kontrolle, bei der die Beamten das Suchtgift im Wagen entdeckten.

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Haftbefehl erlassen

Gegen den Mann liegt nun ein Haftbefehl vor.

Seine Freundin und ihre beiden Kinder, zwei und sieben Jahre alt, brachte die Polizei nach Leipzig.