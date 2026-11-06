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Erpressung

Hackerangriff auf Brenner-Basistunnel: Stecken Russen dahinter?

Hackerangriff auf Brenner-Basistunnel: Stecken Russen dahinter?
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Unter dem Brenner wird weitergebaut, doch im Netz schlagen Hacker zu. Dahinter steckt womöglich eine russischsprachige Gruppe.

Hacker haben die Betreibergesellschaft BBT SE des Brenner-Basistunnels ins Visier genommen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge laufen die betrieblichen Abläufe beim Tunnelbau ungestört weiter.

Gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigte eine Sprecherin der BBT SE den Vorfall. Möglicherweise steckt die russischsprachige Gruppe Everest dahinter. Das US-Cybersicherheitsunternehmen ZeroFox beschreibt sie in einer Analyse als international tätiges Erpressernetzwerk: Es entwendet Daten, droht mit deren Veröffentlichung und verlangt Geld.

Verdacht gegen Everest

Der Verdacht gegen Everest beruht auf Erkenntnissen von ZeroFox, auf die sich die Tiroler Tageszeitung stützt. Dort wird die Gruppierung als kriminelles Kollektiv geschildert, das rund um den Globus aktiv ist und bei seinen Erpressungen auf gestohlene Daten setzt.

Reaktion der BBT

Unmittelbar nachdem der Angriff bekannt geworden war, schottete die BBT SE die betroffene Datenquelle ab und verständigte die zuständigen Behörden. Auf Fragen nach möglichen Verhandlungen mit den Angreifern und einer allfälligen Zahlung gab das Unternehmen keine Auskunft.

Intensiv wird zudem an der Analyse der Details des Angriffs gearbeitet.

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