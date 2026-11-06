Sexuelle Handlungen mit Minderjähriger? Lehrer verliert Job kurz vor Pension

Kurz vor der Pension verliert ein Tiroler Lehrer seinen Job. Die Bildungsdirektion hält sich bedeckt, dann äußert sich die Staatsanwaltschaft. Ein Lehrer am Gymnasium Reutte in Tirol wurde zunächst suspendiert und schließlich entlassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Ausnutzung eines Autoritätsverhältnisses. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Anonyme Hinweise aus dem Umfeld der Schule erreichten den ORF Tirol und betrafen Vorwürfe gegen einen Lehrer des Gymnasiums Reutte. Direktor Christian Meßmer wollte sich auf Nachfrage nicht äußern. Er verwies stattdessen auf die Bildungsdirektion als übergeordnete Stelle.

Schweigen der Behörden

Im Zuge der Abstimmung über eine Stellungnahme reichte die Bildungsdirektion E-Mails an den ORF weiter. In diesen Nachrichten war von einer „eher kurzen“ Antwort die Rede. Die offizielle Mitteilung bestätigte schließlich, dass der Lehrer am Gymnasium Reutte erst suspendiert war und inzwischen entlassen wurde. Über die Gründe wurde keine Auskunft erteilt.

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Nähere Informationen lieferte erst die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Ein Sprecher bestätigte, dass gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren läuft. Er soll nur noch wenige Jahre von der Pensionierung entfernt gewesen sein.

Konkreter Tatvorwurf

Als Tatvorwurf nannte die Behörde wörtlich: „Ausnutzung eines Autoritätsverhältnisses“. Dem Lehrer wird zur Last gelegt, einvernehmliche sexuelle Handlungen mit einer mündigen Minderjährigen vorgenommen zu haben. Das Mädchen war zum fraglichen Zeitpunkt älter als 14 Jahre, aber noch nicht volljährig.

Im österreichischen Strafrecht gibt es einen eigenen Tatbestand für sexuelle Handlungen, bei denen eine Autoritätsstellung gegenüber einer minderjährigen Person ausgenützt wird. Wer verurteilt wird, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Offen ist derzeit, ob weitere Schülerinnen betroffen sein könnten.