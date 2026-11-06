Jahrzehntelang gesperrt: Wiener Stadtpark bekommt 1.000 Quadratmeter dazu

Jahrzehntelang blieb dieses Stück Stadtpark unzugänglich. Jetzt öffnet sich mitten im Ringstraßenlärm eine weitläufige grüne Fläche.

Der Wiener Stadtpark ist an der Ringstraße um knapp 1.000 Quadratmeter gewachsen. Die Wiener Stadtgärten haben dafür eine ehemalige Betriebsfläche entsiegelt und begrünt, am 5. November 2026 wurde das Areal eröffnet. Es soll Erholungssuchenden dienen und die Artenvielfalt stärken.

Wo die Wiener Stadtgärten bisher ein Areal für betriebliche Zwecke nutzten, erstreckt sich direkt an der Ringstraße nun eine weitläufige Rasenfläche mit zahlreichen Sträuchern. Vor der Eröffnung wurden außerdem zwei Bäume gepflanzt. Durch eine sanfte Modellierung des Geländes entsteht eine optische und räumliche Distanz zur stark befahrenen Ringstraße.

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Für die Pflege wurde eine automatische Bewässerungsanlage eingebaut. Der historische Stadtpark verfügt damit über eine weitere Zone, die nun zugänglich ist.

Die versiegelte Betriebsfläche wurde im Rahmen des Umbaus zur Gänze in eine Landschaft aus Rasen und Sträuchern verwandelt. Entsiegelung und Bepflanzung führten die Wiener Stadtgärten direkt an der Ringstraße durch, um den Rand des Parks aufzuwerten. Zusätzlich zur neuen Vegetation kamen zwei weitere Bäume in die Erde.

Die Topografie wurde behutsam verändert, sodass der Bereich klar vom Verkehrsraum getrennt wahrgenommen wird. Eine automatische Bewässerung soll die nachhaltige Pflege der neuen Anlage unterstützen. Dass die umgestaltete Fläche am 5. November 2026 eröffnet wurde, teilte die Stadt Wien mit.

Erholung und Artenvielfalt

Mit der Erweiterung gewinnt der Stadtpark an Erholungswert. Die neue Vegetationsschicht schirmt die stark befahrene Ringstraße ab, die Rasenfläche schafft zusätzlichen Platz zum Verweilen. Die frisch gesetzten Sträucher kommen der Artenvielfalt zugute.

Bezirksvorsteher Markus Figl begrüßt die Maßnahme: „Dass im Stadtpark nun noch mehr Grün samt Rasen, Sträuchern und Bäumen vorhanden ist, ist genau der richtige Weg.“ Stadtgartendirektor Karl Hawliczek hebt in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig zusätzliche Grünflächen im innerstädtischen Raum sind, und weist darauf hin, dass selbst dicht bebaute Gebiete Platz für neue Grünräume bieten.

Historische Nutzung

Schon bei der Eröffnung des Stadtparks gehörte die jetzt gestaltete Fläche zur Anlage. Ab 1862 stand dort ein sechseckiges Maschinenhaus, das um 1935 abgetragen wurde, weil es baufällig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten die Wiener Stadtgärten an derselben Stelle Betriebsgebäude.

Heute lässt sich das Areal wieder als öffentliche Grünfläche nutzen. Am 21. August 1862 wurde der Wiener Stadtpark unter Kaiser Franz Joseph eröffnet, er gilt als erste öffentliche Parkanlage Wiens.

Die Anlage liegt zwischen dem Parkring im 1. Bezirk und dem Heumarkt im 3. Bezirk und wird vom Wienfluss geteilt. Bekannt ist der Park für seine weitläufigen Wiesen, Wasserflächen und Denkmäler, etwa das 1921 enthüllte Bronzestandbild von Johann Strauss Sohn.

Für Familien gibt es Spielplätze, Kletter- und Rutschbereiche, eine Skate-Anlage sowie Ballspielplätze für Fußball und Basketball.