Neue Maut in Kroatien: Eine neue Regel könnte Autofahrer teuer treffen

Jahrelang war es ganz einfach: Autobahn benutzen, an der Ausfahrt bezahlen und weiterfahren. Doch damit soll in Kroatien bald Schluss sein. Für Urlauber aus Österreich und Deutschland kommt eine neue Pflicht hinzu. Wer sie übersieht, könnte deutlich mehr bezahlen als nur die gewöhnliche Maut.

Kroatien bereitet eine grundlegende Umstellung seiner Autobahnmaut vor. Das neue System namens Crolibertas soll die bisherigen Mautschranken durch Kameras und elektronische Erfassung ersetzen. Gesetzlich ist der Start für den 1. März 2027 vorgesehen. Besonders wichtig für Autofahrer: Künftig muss das Fahrzeug ordnungsgemäß im System registriert sein. Wer eine mautpflichtige Autobahn ohne diese Registrierung benutzt, riskiert einen Zuschlag von 120 Euro zusätzlich zur eigentlichen Maut. Allerdings gibt es beim geplanten Einführungstermin noch Unsicherheiten.

Keine Schranken mehr: So soll das neue System funktionieren

Wer bisher von Wien oder München nach Zadar, Split oder an die istrische Küste gefahren ist, kennt das Prozedere: Bei der Autobahnauffahrt wird ein Ticket gezogen, bei der Ausfahrt erfolgt die Bezahlung.

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Damit soll künftig Schluss sein.

Stattdessen sollen Kameras über der Fahrbahn automatisch die Kennzeichen erfassen. Die Fahrzeuge können dadurch ohne Anhalten weiterfahren. Alternativ bleibt die elektronische Mautbox ENC bestehen.

Das System wird auf rund 1.338 Kilometern kroatischer Autobahnen eingeführt. Dazu gehören die Strecken der staatlichen Gesellschaft Hrvatske autoceste (HAC) sowie die Autobahnen der Betreiber Bina-Istra und Zagreb–Macelj.

Wichtig: Kroatien führt damit keine Jahresvignette nach österreichischem Vorbild ein. Die Maut bleibt weiterhin von der gefahrenen Strecke und der Fahrzeugklasse abhängig.

120 Euro zusätzlich: Diese Regel steht bereits im Gesetz

Die größte finanzielle Überraschung findet sich im neuen kroatischen Mautgesetz.

Nach Artikel 22 beträgt der gesetzliche Zuschlag für die Benutzung einer mautpflichtigen Autobahn ohne ordnungsgemäße Einbindung in das neue System 120 Euro. Dieser Betrag kommt zur regulären Maut hinzu.

Ein Beispiel: Eine Familie fährt von Zagreb nach Split. Nach den derzeitigen HAC-Tarifen kostet die Strecke für einen gewöhnlichen Pkw 26,40 Euro.

Würde sie nach Einführung des neuen Systems ohne gültige Registrierung fahren, könnten bei unverändertem Streckenpreis rechnerisch 146,40 Euro fällig werden.

Dabei handelt es sich um ein Modellbeispiel. Die tatsächlichen Mautpreise für 2027 stehen noch nicht endgültig fest.

Besonders heikel: Das Gesetz sieht bei bestimmten Verstößen für private Autofahrer zusätzlich Verwaltungsstrafen zwischen 300 und 600 Euro vor.

Der 120-Euro-Zuschlag und eine mögliche Verwaltungsstrafe sind rechtlich unterschiedliche Forderungen. Nicht jeder technische Erkennungsfehler führt automatisch zu einer Strafe.

Auch österreichische und deutsche Kennzeichen müssen registriert werden

Die neue Regelung betrifft nicht nur Fahrzeuge mit kroatischem Kennzeichen.

Auch Urlauber aus Österreich und Deutschland müssen ihr Fahrzeug nach dem neuen Modell ordnungsgemäß erfassen lassen.

Für gewöhnliche Pkw bis 3,5 Tonnen sind zwei Möglichkeiten vorgesehen: Entweder erfolgt die Abrechnung über ein ENC-Gerät oder über die automatische Kennzeichenerkennung.

Bei der zweiten Variante müssen das Kennzeichen und ein gültiges Zahlungsmittel im System hinterlegt werden.

Die Anmeldung soll über ein offizielles Internetportal, eine Smartphone-App sowie ausgewählte Verkaufs- und Registrierungsstellen möglich sein.

Eine verpflichtende ENC-Box für jeden Pkw ist nicht vorgesehen. Bei schweren Fahrzeugen über 3,5 Tonnen soll dagegen grundsätzlich ein entsprechendes Gerät erforderlich sein.

Wer keine Kreditkarte hat, kann weiterhin bar bezahlen

Gerade für ältere Autofahrer und Menschen, die keine Onlinezahlungen nutzen möchten, gibt es eine wichtige Entwarnung.

Kroatien schafft die Barzahlung nicht vollständig ab.

Allerdings soll es künftig nicht mehr möglich sein, einfach an der Autobahnausfahrt einem Kassierer das Geld zu übergeben.

Stattdessen soll die Bezahlung beziehungsweise das Aufladen eines entsprechenden Kontos an vorgesehenen Verkaufsstellen möglich sein.

Dazu gehören Verkaufsbüros der Autobahnbetreiber und ausgewählte Partnerstellen.

Wie dicht dieses Netz sein wird und welche Möglichkeiten Urlauber unmittelbar vor der Auffahrt haben, muss vor der tatsächlichen Inbetriebnahme noch geklärt werden.

Was passiert mit den bisherigen ENC-Geräten?

Wer bereits eine kroatische ENC-Box besitzt, muss nicht automatisch eine neue kaufen.

Das Mautgesetz verpflichtet die Betreiber ausdrücklich, die Einbindung bisher erworbener Geräte in Crolibertas zu ermöglichen.

Allerdings sollten Besitzer rechtzeitig überprüfen, ob ihr Gerät korrekt zugeordnet ist und welche Zahlungsbedingungen künftig gelten.

Besonders interessant ist das für Menschen, die regelmäßig zwischen Österreich, Deutschland und Kroatien pendeln oder dort eine Ferienimmobilie besitzen.

Ob bisherige Rabatte und Guthabenmodelle unverändert weitergeführt werden, ist noch nicht abschließend geklärt.

Mit Wohnwagen oder Mietauto gelten Besonderheiten

Wer mit einem Wohnwagen nach Kroatien fährt, sollte zusätzlich auf die Fahrzeugklasse achten.

Denn ein gewöhnlicher Pkw mit Anhänger kann in eine höhere Mautkategorie fallen als dasselbe Auto ohne Anhänger.

So kostet die Strecke Zagreb–Split derzeit für einen Pkw der Klasse I 26,40 Euro, für ein entsprechend eingestuftes Gespann der Klasse II hingegen 41,40 Euro.

Bei Mietwagen und Firmenfahrzeugen entsteht eine weitere Frage: Wer registriert das Kennzeichen und wessen Zahlungsmittel wird belastet?

Urlauber sollten das bereits bei der Fahrzeugübernahme klären. Auch mögliche zusätzliche Servicegebühren der Autovermietung sollten im Vertrag überprüft werden.

160 Millionen Euro: Doch beim Start gibt es Probleme

Das neue Mautsystem ist eines der größeren Verkehrsprojekte Kroatiens. Die Regierung beziffert den Gesamtwert inzwischen auf 160,5 Millionen Euro.

Geplant sind 212 Mautportale mit Kameras und Antennen. Ende Oktober bestätigte HAC, dass bereits unter realen Verkehrsbedingungen getestet wird. Dabei werden Kennzeichen, ENC-Signale und Fahrzeugkategorien überprüft.

Doch ausgerechnet bei der digitalen Anmeldung gibt es Schwierigkeiten.

Eine Ausschreibung für das Webportal, die Smartphone-App und wichtige Datenschnittstellen wurde nach Problemen im Vergabeverfahren aufgehoben.

Damit steht die Frage im Raum, ob die notwendigen digitalen Dienste tatsächlich rechtzeitig fertig werden.

HAC betont weiterhin, am gesetzlich vorgesehenen Zeitplan zu arbeiten. Auch die Infrastrukturtests laufen.

Ob die schrankenlose Maut tatsächlich am 1. März 2027 flächendeckend starten kann, ist deshalb noch nicht endgültig gesichert. Eine offiziell bestätigte Verschiebung liegt derzeit nicht vor.

Was Kroatienurlauber jetzt beachten sollten

Wer zu Weihnachten 2026 nach Kroatien fährt, muss sich wegen Crolibertas noch nicht neu registrieren. Solange die Umstellung nicht offiziell erfolgt ist, gelten die bisherigen Bezahlmöglichkeiten.

Für Reisen im Frühjahr oder Sommer 2027 sollten Autofahrer dagegen rechtzeitig prüfen, welches System tatsächlich in Betrieb ist.

Die offiziellen Informationen veröffentlicht der Betreiber auf seiner Projektseite Crolibertas. Auch ÖAMTC und ADAC informieren über die Umstellung.

Besonders wichtig sind die korrekte Registrierung des Kennzeichens, eine funktionierende Zahlungsmethode und die richtige Fahrzeugklasse.

Die neue Maut könnte Kroatiens Autobahnen deutlich komfortabler machen und lange Warteschlangen an den bisherigen Kassen reduzieren. Doch ausgerechnet die bequemere Fahrt ohne Schranken könnte für unvorbereitete Urlauber teuer werden.