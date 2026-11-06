Weihnachtsfahrt zum Balkan: Dieses Dokument ist an der Grenze entscheidend

Tausende Familien aus Österreich und Deutschland planen bereits ihre Weihnachtsreise nach Serbien, Bosnien oder Montenegro. Doch an den Grenzen gelten inzwischen neue Verfahren. Besonders überraschend: Selbst innerhalb einer Familie können völlig unterschiedliche Regeln gelten. Und ein abgelaufenes Dokument könnte die Rückreise erheblich erschweren.

Wer über Weihnachten mit dem Auto oder Flugzeug zum Balkan reist, sollte seine Dokumente diesmal besonders genau kontrollieren. Seit dem 10. April 2026 ist das neue europäische Einreise- und Ausreisesystem EES vollständig in Betrieb. Es erfasst viele Drittstaatsangehörige bei kurzfristigen Aufenthalten im Schengenraum elektronisch. Allerdings sind zahlreiche Menschen mit österreichischen oder deutschen Aufenthaltstiteln davon ausgenommen. Besonders heikel wird es, wenn solche Dokumente während des Urlaubs ablaufen.

Gleicher Pass, aber unterschiedliche Grenzregeln

Ein Beispiel zeigt, wie groß die Unterschiede sein können.

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Ein Mann lebt in Wien, besitzt einen bosnischen Reisepass und eine gültige Rot-Weiß-Rot-Karte plus. Über Weihnachten fährt er mit seiner Familie nach Bosnien und Herzegowina.

Seine Mutter lebt dagegen dauerhaft in Sarajevo und besucht ihn gelegentlich in Österreich.

Obwohl beide einen bosnischen Pass besitzen, gelten für sie unterschiedliche EES-Regeln.

Der Sohn ist aufgrund seines gültigen österreichischen Aufenthaltstitels grundsätzlich von der EES-Registrierung ausgenommen. Seine Mutter fällt bei einem gewöhnlichen visumfreien Kurzbesuch hingegen unter das neue System.

Bei der ersten Registrierung werden unter anderem Gesichtsbilder und Fingerabdrücke erfasst. Das bisherige Abstempeln der Reisepässe wird für EES-pflichtige Reisende durch die elektronische Dokumentation ersetzt.

Ähnliches gilt für serbische Staatsbürger, die mit einer gültigen deutschen Niederlassungserlaubnis zwischen Stuttgart und Belgrad reisen.

Wenn die Aufenthaltskarte im Urlaub abläuft

Eine besonders unangenehme Situation kann entstehen, wenn jemand seinen Aufenthaltstitel verlängert hat, die neue Karte aber noch nicht erhalten hat.

In Österreich bleibt der Aufenthalt nach einem rechtzeitig eingebrachten Verlängerungsantrag unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin rechtmäßig.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Ausreise und anschließende Wiedereinreise problemlos möglich sind.

Für solche Fälle gibt es die sogenannte Notvignette. Dabei handelt es sich um eine behördliche Bestätigung im Reisepass, die unter bestimmten Voraussetzungen zur Wiedereinreise berechtigt.

Sie kann bis zu drei Monate gültig sein und ist gebührenpflichtig.

Wer beispielsweise eine Aufenthaltskarte besitzt, die Ende Dezember abläuft, aber erst Anfang Jänner nach Österreich zurückkehren möchte, sollte unbedingt vor der Abreise mit der zuständigen Aufenthaltsbehörde klären, welche Dokumente benötigt werden.

In Deutschland entscheidet eine andere Bescheinigung

Auch für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland kann ein laufendes Verlängerungsverfahren zum Problem werden.

Hier spielt die sogenannte Fiktionsbescheinigung eine wichtige Rolle.

Allerdings gibt es unterschiedliche Varianten.

Eine gültige Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 4 des deutschen Aufenthaltsgesetzes ermöglicht grundsätzlich die Auslandsreise und Wiedereinreise. Erforderlich sind auch die entsprechenden weiteren Dokumente, insbesondere Reisepass und bisheriger Aufenthaltstitel.

Eine Bescheinigung nach § 81 Absatz 3 berechtigt dagegen nicht zur Wiedereinreise.

Die deutsche Botschaft in Belgrad weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einem abgelaufenen oder fehlenden Aufenthaltstitel unter Umständen ein besonderes Visum zur Wiedereinreise notwendig wird.

Wer seine deutsche Aufenthaltserlaubnis verlängert, sollte deshalb nicht allein auf die Bestätigung vertrauen, dass der Antrag bereits gestellt wurde.

Großeltern zu Weihnachten einladen: Diese Frist bleibt

Viele Familien möchten ihre Eltern oder Großeltern über Weihnachten nach Österreich oder Deutschland holen.

Für visumfreie Kurzzeitbesucher aus Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Montenegro gilt grundsätzlich weiterhin die 90-Tage-Regel innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen.

Das EES hat diese Begrenzung nicht neu eingeführt. Es ermöglicht jedoch eine elektronische Erfassung und Kontrolle der Aufenthaltsdauer.

Besonders wichtig: Die 90 Tage beginnen am 1. Jänner nicht einfach von vorne.

Hat eine Großmutter beispielsweise bereits 80 Tage innerhalb des maßgeblichen Zeitraums im Schengenraum verbracht, stehen ihr nicht automatisch weitere 20 Tage zur Verfügung, nur weil inzwischen ein neues Kalenderjahr begonnen hat.

Auch Aufenthalte in Österreich, Deutschland und Kroatien werden dabei gemeinsam berücksichtigt.

Auch Kinder werden an der Grenze erfasst

Die neuen Verfahren gelten grundsätzlich auch für minderjährige Kurzzeitbesucher.

Kinder unter zwölf Jahren müssen zwar keine Fingerabdrücke abgeben, ihre Gesichtsbilder werden bei einer EES-Registrierung jedoch ebenfalls erfasst.

Zusätzlich benötigen Kinder eigene gültige Reisedokumente.

Reist ein Kind nur mit einem Elternteil oder mit den Großeltern, können weitere Unterlagen erforderlich beziehungsweise empfehlenswert sein.

Dazu gehören je nach Zielland eine Einverständniserklärung des anderen obsorgeberechtigten Elternteils und Dokumente, die das Verwandtschafts- oder Obsorgeverhältnis nachweisen.

Gerade bei unterschiedlichen Familiennamen sollten Eltern die Anforderungen vor der Reise prüfen.

Kroatien bietet eine wenig bekannte Erleichterung

Eine interessante Neuerung gibt es auch an den kroatischen Außengrenzen.

Kroatien bietet für bestimmte Drittstaatsangehörige, die regelmäßig ein- und ausreisen und dem EES unterliegen, ein freiwilliges Grenzerleichterungsprogramm an.

Als mögliche Voraussetzungen werden unter anderem familiäre Bindungen, Immobilienbesitz, Ausbildung, medizinische Behandlungen oder regelmäßige berufliche Reisen genannt.

Nach einer Genehmigung können bestimmte Kontrollschritte bei späteren Einreisen vereinfacht werden. An Straßengrenzen kann dadurch beispielsweise das erneute Aussteigen zur Gesichtserfassung entfallen.

Das Programm ist allerdings keine automatische Schnellspur für alle Reisenden und verlängert auch nicht die erlaubte Aufenthaltsdauer.

Müssen Reisende mit längeren Wartezeiten rechnen?

Gerade bei der erstmaligen biometrischen Registrierung kann die Grenzkontrolle länger dauern.

Betroffen sind beispielsweise Reisende an den Übergängen zwischen Kroatien und Bosnien sowie zwischen Ungarn und Serbien.

Für Autofahrer aus Deutschland kommen auf der Route zusätzlich mögliche Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze hinzu. Auch Österreich führt weiterhin vorübergehende Kontrollen an bestimmten Schengen-Binnengrenzen durch.

Diese Kontrollen sind allerdings nicht mit der EES-Registrierung zu verwechseln.

Wie lange die Wartezeiten zu Weihnachten tatsächlich ausfallen werden, lässt sich derzeit nicht zuverlässig vorhersagen. Der kroatische Automobilklub HAK und der bosnische Automobilklub BIHAMK veröffentlichen aktuelle Verkehrsinformationen.

Braucht man zu Weihnachten schon ETIAS?

Nein. Das geplante europäische Reisegenehmigungssystem ETIAS ist derzeit noch nicht in Betrieb.

ETIAS und EES sind zwei unterschiedliche Systeme. Während EES Grenzübertritte erfasst, soll ETIAS künftig für bestimmte visumfreie Reisende eine vorherige elektronische Reisegenehmigung vorsehen.

Derzeit werden dafür noch keine Anträge entgegengenommen. Reisende sollten deshalb keine kostenpflichtigen Angebote dubioser Internetseiten nutzen.

Wer über Weihnachten zum Balkan fährt, sollte vor der Abreise vor allem kontrollieren, ob Reisepass und Aufenthaltstitel während der gesamten Reise gültig sind. Bei laufenden Verlängerungsverfahren ist eine rechtzeitige Klärung mit der zuständigen Behörde besonders wichtig.

Denn die größte Schwierigkeit muss nicht bei der Fahrt in die alte Heimat entstehen. Manchmal entscheidet erst die Rückreise darüber, ob aus einem schönen Familienurlaub eine unangenehme Überraschung wird.