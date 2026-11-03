Daueraufenthalt: 44-Jähriger wartet seit 8 Monaten auf neue Karte

Er ist in Wien geboren, doch ein fehlendes Dokument bremst sein Leben aus. Seit Februar wartet ein 44-jähriger Wiener mit serbischer Staatsbürgerschaft auf die neue Karte zu seinem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“, obwohl er den Antrag rechtzeitig gestellt hat, berichtet die „Heute“.

Obwohl sein Arbeitsmarktzugang rechtlich weiterbesteht, kann er bei seinem bisherigen Arbeitgeber ohne die neue Karte nicht eingesetzt werden. Auch die Suche nach einer anderen Stelle gestaltet sich nach seinen Angaben schwierig. Für seine Familie ist die Situation belastend.

Samir K. ist 44 Jahre alt, wurde in Wien geboren, wuchs dort auf und lebt seit 44 Jahren in der Bundeshauptstadt. Er hat die serbische Staatsbürgerschaft. Die Karte, mit der er seinen unbefristeten Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ nachweist, lief im Februar ab. Seither hält er lediglich eine Einreichbestätigung in Händen.

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„Ich kann das Land nicht verlassen, weil ich sonst nicht mehr reinkomme.“ Zuletzt war er als Fahrer tätig. Bei einem bekannten Fahrdienstleister ist ohne das neue Dokument kein Einsatz möglich.

Auch eine andere Stelle zu finden, sei ohne Karte nahezu unmöglich, erklärt er. „Ich bin Familienvater und habe eine kleine Tochter. Ich möchte arbeiten, meine Familie versorgen und ein normales Leben führen“, sagt er.

Nachdem er die MA35 mehrfach zu kontaktieren versucht hatte, wurde die Volksanwaltschaft eingeschaltet. „Ich verlange keine Sonderbehandlung, sondern lediglich eine faire und zeitgerechte Bearbeitung meines Antrags.“

Antwort der MA35

In dem anonymisierten Fall erteilte die zuständige MA35 keine konkrete Auskunft, verwies aber allgemein auf die Rechtslage. „Allgemein können wir sagen, dass bei einem fristgerechten Verlängerungsantrag der Zugang zum Arbeitsmarkt unverändert bestehen bleibt, solange das Verfahren nicht abgeschlossen ist.“

Auf der Einreichbestätigung müsse demnach vermerkt sein, dass das Aufenthaltsrecht und der Arbeitsmarktzugang weiterhin gelten. „Wir wissen leider aus Erfahrung, dass manche Arbeitgeber dennoch übervorsichtig sind und auf das Vorlegen einer Aufenthaltskarte bestehen.“

Geltende Regeln

Der Daueraufenthalt EU gilt unbefristet. „Das Daueraufenthaltsrecht erlischt, wenn Sie sich ohne besondere Gründe länger als zwölf aufeinander folgende Monate außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums aufgehalten haben. Die Karte ist 5 Jahre gültig. Sie können die Karte alle 5 Jahre erneuern.“

Ein Verlängerungsantrag war laut Behörde im Jahr 2025 im Schnitt nach 44,4 Tagen erledigt.

Um die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, müsste der 44-Jährige einen Antrag stellen.