Gleicher Gegner, gleiches Datum und sogar dieselbe Uhrzeit: Bei der Handball-WM 2027 in Deutschland kommt es zu einem außergewöhnlichen Wiedersehen. Für Fans aus Serbien, Kroatien und der gesamten Balkan-Community könnte besonders München zum Mittelpunkt des Turniers werden. Doch wer live dabei sein möchte, sollte einen wichtigen Termin nicht verpassen.

Vom 13. bis 31. Jänner 2027 findet die Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Deutschland statt. Insgesamt 32 Nationalmannschaften kämpfen in sechs Städten um den Titel. Besonders interessant für Fans in Österreich und Deutschland: Serbien und Kroatien spielen ihre Vorrunde in München. Dort wartet am 17. Jänner ein Duell mit einer außergewöhnlichen Vorgeschichte.

Genau ein Jahr später kommt es zur Neuauflage

Am 17. Jänner 2026 sorgte Serbien bei der Handball-Europameisterschaft für eine Überraschung. Im dänischen Herning besiegte die Mannschaft Deutschland mit 30:27, obwohl die Deutschen zur Halbzeit noch mit 17:13 geführt hatten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Es war einer der bemerkenswertesten serbischen Erfolge des Turniers.

Nun kommt es zu einem beinahe unglaublichen Zufall: Exakt ein Jahr später, am 17. Jänner 2027, treffen Serbien und Deutschland erneut aufeinander. Sogar der Anwurf erfolgt wieder um 20:30 Uhr.

Diesmal findet die Begegnung im Münchner SAP Garden statt. Für Deutschland ist es ein Heimspiel, für Serbien die Gelegenheit, den überraschenden Erfolg zu wiederholen.

Allerdings verlief die Europameisterschaft 2026 für beide Teams sehr unterschiedlich. Während Serbien bereits nach der Vorrunde ausschied, kämpfte sich Deutschland bis ins Finale und gewann Silber. Kroatien sicherte sich Bronze.

Für die Weltmeisterschaft sind die Ausgangsbedingungen damit völlig offen.

München wird zum Treffpunkt der Balkan-Fans

Die besondere Konstellation geht weit über das Deutschland-Serbien-Spiel hinaus.

München ist Gastgeber der Vorrundengruppen A und C. In Gruppe A treffen Deutschland, Serbien, Tunesien und Uruguay aufeinander. In Gruppe C spielen Kroatien, Spanien, Chile und die Türkei.

Serbien eröffnet seine Weltmeisterschaft am 13. Jänner um 17:30 Uhr gegen Uruguay. Am 15. Jänner folgt um 18 Uhr das Spiel gegen Tunesien, bevor am 17. Jänner um 20:30 Uhr Deutschland wartet.

Auch Kroatien hat drei feststehende Termine: Am 14. Jänner um 20:30 Uhr gegen Chile, am 16. Jänner um 20:30 Uhr gegen die Türkei und am 18. Jänner um 20:30 Uhr gegen Spanien.

Besonders attraktiv könnte das Wochenende vom 16. und 17. Jänner werden. Am Samstag spielt Kroatien, am Sonntag folgt das Duell zwischen Deutschland und Serbien.

Für Fans aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich bietet sich damit die Möglichkeit, innerhalb eines Wochenendes gleich mehrere Nationalteams zu erleben.

Kroatiens Kapitän hat eine besondere Verbindung zu Wien

Eine bemerkenswerte österreichische Geschichte steckt ebenfalls in der kroatischen Mannschaft.

Ivan Martinović, Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, wurde in Wien geboren und begann seine Handballkarriere bei den Fivers WAT Margareten.

Schon als Jugendlicher entschied sich Martinović dafür, Kroatien zu vertreten. Über die österreichische Liga führte ihn sein Weg in die deutsche Bundesliga und schließlich an die internationale Spitze.

Bei der Weltmeisterschaft 2025 gehörte er zu den wichtigsten Spielern Kroatiens. Mit 41 Toren und 24 Assists trug er wesentlich zum Einzug ins Finale bei.

Heute führt er die kroatische Nationalmannschaft als Kapitän an.

Auch Trainer Dagur Sigurdsson verbindet mehrere Handballwelten. Der Isländer betreute früher Österreich und führte Deutschland 2016 zum Europameistertitel. Nun versucht er, mit Kroatien den nächsten großen Erfolg zu feiern.

Auch Slowenien und Nordmazedonien sind dabei

Neben Serbien und Kroatien nehmen zwei weitere Mannschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien an der WM teil.

Slowenien spielt seine Vorrunde in Kiel. Dort warten Angola am 15. Jänner, die USA am 17. Jänner und Titelverteidiger Dänemark am 19. Jänner.

Nordmazedonien tritt in Magdeburg an. Die Gegner heißen Japan am 15. Jänner, Bahrain am 17. Jänner und Island am 19. Jänner.

Österreich ist hingegen nicht qualifiziert. Die Mannschaft verpasste ihr WM-Ticket in den Play-offs gegen Polen denkbar knapp mit einem Gesamtergebnis von 55:56.

Auch Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro schieden in der Qualifikation aus.

Am 1. Dezember wird es für Fans spannend

Wer die WM live erleben möchte, sollte sich Dienstag, den 1. Dezember 2026, um 12 Uhr vormerken.

Dann beginnt die vierte und letzte angekündigte Ticketverkaufsphase.

Die Nachfrage ist bereits enorm. Anfang September waren nach Veranstalterangaben rund 75 Prozent aller WM-Tickets verkauft. Bei einer weiteren Freigabe am 4. September wurden laut Deutschem Handballbund etwa 15.000 Karten innerhalb von nur 30 Minuten erworben.

Besonders begehrt sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Die derzeit freigegebenen Kontingente für die deutschen Vorrundenspiele in München sind vergriffen. Im Dezember könnten allerdings noch einzelne Restkarten hinzukommen, etwa aus nicht mehr benötigten Veranstalterkontingenten.

Eine Garantie für neue Tickets zum Spiel Deutschland gegen Serbien gibt es nicht.

Für einzelne kroatische Spieltage waren zuletzt noch Karten verfügbar. Aktuelle Angebote finden Interessierte ausschließlich über den offiziellen Ticketshop.

Diese Ticketregeln sollten Familien kennen

Wer mit Kindern zur Handball-WM reisen möchte, sollte eine wichtige Besonderheit beachten.

Kinder bis einschließlich vier Jahren benötigen kein eigenes Ticket, sofern sie auf dem Schoß einer erwachsenen Begleitperson sitzen und keinen eigenen Sitzplatz beanspruchen.

Für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren gibt es ermäßigte Eintrittskarten. Einen gesonderten Familienrabatt bietet der Veranstalter nicht an.

Außerdem gelten die angebotenen Tagestickets grundsätzlich für sämtliche Spiele eines Spieltags in derselben Halle. Wer beispielsweise am 17. Jänner Deutschland gegen Serbien besucht, kann mit derselben Eintrittskarte auch die vorherige Begegnung zwischen Tunesien und Uruguay verfolgen.

An fünf der sechs Austragungsorte ist zudem die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im Ticket enthalten. Ausgenommen ist Kiel. Die konkreten Geltungsbedingungen sollten beim Kauf kontrolliert werden.

Gerade für Familien, die aus Österreich anreisen, empfiehlt es sich, die Rückfahrt genau zu planen. Bei einem Spielbeginn um 20:30 Uhr kann ein Tagesausflug mit Kindern organisatorisch anspruchsvoll werden.

Ein besonderes Turnier für die Community

Die Handball-WM 2027 könnte für viele Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien zu einem besonderen Sportereignis werden.

Serbien trifft auf Gastgeber Deutschland, Kroatien reist mit einem in Wien geborenen Kapitän an und Slowenien sowie Nordmazedonien kämpfen an weiteren deutschen Spielorten um den Einzug in die Hauptrunde.

Die besten drei Mannschaften jeder Vorrundengruppe kommen weiter. Für die Münchner Teams würde es anschließend nach Köln gehen, wo auch das Finale am 31. Jänner ausgetragen wird.

Doch schon vor dem ersten Anwurf steht fest: Wenn Deutschland und Serbien am 17. Jänner erneut aufeinandertreffen, wird die Erinnerung an jenen Abend genau ein Jahr zuvor auf beiden Seiten besonders lebendig sein.