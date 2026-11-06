Warum das Auto für die Balkan-Diaspora so wichtig ist

Ein BMW vor dem Elternhaus, ein Mercedes auf der Dorfstraße und die neugierigen Blicke der Nachbarn. Für viele Menschen mit Balkan-Wurzeln ist das Auto weit mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es steht für Erfolg, Stolz und manchmal auch für den Druck, anderen beweisen zu müssen, dass man es im Ausland zu etwas gebracht hat. Doch warum ist uns dieser Eindruck eigentlich so wichtig?

Wer im Sommer durch Bosnien, Serbien, Kroatien oder Montenegro fährt, kennt das Bild: Autos mit österreichischen, deutschen oder Schweizer Kennzeichen prägen das Straßenbild. Besonders auffällig sind jene Fahrzeuge, die man nicht unbedingt braucht, um von Wien nach Sarajevo oder von München nach Belgrad zu kommen. Große SUVs, sportliche Limousinen, teure Felgen und glänzender Lack. Der Besuch in der alten Heimat wird manchmal fast zur kleinen Automobilausstellung.

Natürlich fährt nicht jeder mit einem teuren Wagen in den Urlaub. Und nicht jeder, der einen Mercedes besitzt, möchte damit jemanden beeindrucken. Trotzdem gibt es innerhalb der Balkan-Diaspora eine vertraute Vorstellung: Wer im Ausland erfolgreich ist, soll diesen Erfolg auch zeigen können. Das Auto eignet sich dafür besonders gut. Man muss niemandem erklären, was man verdient, welchen Beruf man ausübt oder wie viel Geld am Monatsende übrig bleibt. Der Wagen steht sichtbar vor der Tür.

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Der Erfolg muss sichtbar sein

Um zu verstehen, warum das Auto für manche Familien eine so große Bedeutung hat, lohnt sich ein Blick zurück. Viele unserer Eltern und Großeltern kamen als Gastarbeiter nach Österreich oder Deutschland. Andere mussten während der Jugoslawienkriege ihre Heimat verlassen. Sie begannen in einem fremden Land, oft ohne Sprachkenntnisse, ohne gesellschaftliche Kontakte und mit wenig Geld.

Sie arbeiteten auf Baustellen, in Fabriken, in der Gastronomie oder in der Reinigung. Ihr Leben war nicht von Luxus geprägt, sondern von Überstunden, Sparsamkeit und dem Wunsch, den eigenen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Wenn diese Menschen nach Jahren erstmals mit einem schönen Auto in ihr Heimatdorf zurückkehrten, war das häufig mehr als eine materielle Anschaffung. Es war ein sichtbarer Beweis dafür, dass sich die Mühen gelohnt hatten. Der Mercedes vor dem Haus erzählte eine Geschichte, für die man keine Worte brauchte: Wir haben es geschafft.

Dieses Denken wurde teilweise an die nächste Generation weitergegeben. Nur haben sich die Voraussetzungen verändert. Während das Auto früher für einen mühsam erarbeiteten sozialen Aufstieg stehen konnte, ist es heute mitunter auch Ausdruck eines Wettbewerbs geworden, bei dem niemand so genau weiß, wer eigentlich die Regeln festgelegt hat.

In Österreich ganz normal, am Balkan plötzlich erfolgreich

Ein interessanter Widerspruch zeigt sich bei der Wahrnehmung desselben Menschen in zwei unterschiedlichen Ländern.

In Österreich ist man vielleicht ein gewöhnlicher Angestellter, der seine Miete bezahlt, Rechnungen begleicht und versucht, am Monatsende etwas zur Seite zu legen. Man fährt zur Arbeit, kauft im Supermarkt ein und ärgert sich über die steigenden Lebenshaltungskosten.

Doch kaum überquert man mit einem gepflegten BMW die Grenze zur alten Heimat, verändert sich mitunter die Wahrnehmung. Plötzlich ist man „der aus Österreich“, „der aus Deutschland“ oder einfach „unser Ausländer“.

Das Kennzeichen erzählt eine Geschichte von Wohlstand, die mit der tatsächlichen finanziellen Situation nicht immer übereinstimmen muss. Schließlich sieht niemand, ob das Auto finanziert ist, wie hoch die monatliche Leasingrate ausfällt oder wie viele Jahre dafür gespart wurde.

Manchmal reicht schon der Eindruck von Erfolg, um als erfolgreich zu gelten. Genau darin liegt die eigentliche Macht eines Statussymbols.

Was werden die Leute sagen?

Auf dem Balkan gibt es eine Frage, die wohl schon unzählige Lebensentscheidungen beeinflusst hat: „Šta će ljudi reći?“, Was werden die Leute sagen?

Sie begleitet die Wahl des Partners, die Hochzeit, den Hausbau, die Kleidung und eben auch den Autokauf. Was denkt die Familie? Was sagen die Nachbarn? Und was wird der Bekannte erzählen, der gerade selbst einen neuen Mercedes gekauft hat?

Das Problem ist nicht, dass Menschen stolz auf ihren Besitz sind. Wer hart arbeitet und sich ein schönes Auto leisten kann, darf sich darüber freuen. Schwierig wird es erst, wenn der eigene Lebensstandard nicht mehr von persönlichen Bedürfnissen, sondern von den Erwartungen anderer bestimmt wird.

Dann wird aus dem Wunsch nach einem schönen Wagen schnell die Angst, mit einem kleineren Modell weniger erfolgreich zu wirken. Ein fünf Jahre alter BMW erscheint plötzlich attraktiver als ein neuer, vernünftiger Kleinwagen. Nicht unbedingt, weil er besser zum Alltag passt, sondern weil er eine andere Botschaft vermittelt.

Und manchmal entsteht daraus ein stiller Wettbewerb, bei dem jeder glaubt, mit den anderen mithalten zu müssen, obwohl möglicherweise keiner der Beteiligten diesen Wettbewerb tatsächlich gewinnen kann.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Dass Autos als Statussymbole funktionieren, ist keineswegs ein ausschließliches Balkan-Phänomen. Eine 2025 veröffentlichte wissenschaftliche Untersuchung deutscher Autobesitzer zeigt, wie sehr der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung Kaufentscheidungen beeinflussen kann.

ERGEBNIS EINER DEUTSCHEN STUDIE VON 2025

22 %

der Befragten waren bereit, für den höheren gesellschaftlichen Status ihres Autos zusätzlich zu bezahlen. Der ermittelte durchschnittliche Mehrbetrag lag je nach Berechnung zwischen 786 und 1.479 Euro.

Das zeigt: Menschen kaufen Autos nicht ausschließlich nach praktischen Kriterien. Sie kaufen manchmal auch das Gefühl, erfolgreich, angesehen oder anderen überlegen zu sein.

Für die Balkan-Diaspora kommt möglicherweise eine weitere Dimension hinzu. Viele Menschen bewegen sich zwischen zwei Gesellschaften, in denen ihr Erfolg unterschiedlich wahrgenommen wird. Was in Wien oder München zum gewöhnlichen Alltag gehört, kann im Heimatdorf besondere Aufmerksamkeit hervorrufen.

Allerdings gibt es keine belastbare Grundlage dafür, Menschen mit Balkan-Wurzeln pauschal eine größere Vorliebe für teure Autos zu unterstellen als anderen Bevölkerungsgruppen.

Das Haus am Balkan, die Hochzeit und die teure Uhr

Das Auto ist allerdings nur eines von mehreren Statussymbolen, die in Teilen unserer Community eine besondere Rolle spielen.

Da ist das große Haus in der Heimat, das über Jahrzehnte gebaut wurde und vielleicht nur wenige Wochen im Jahr bewohnt wird. Die Hochzeit mit Hunderten Gästen, bei der nichts zu klein ausfallen darf. Die Markenkleidung, die auffällige Uhr oder der Urlaub, der auf Instagram möglichst exklusiv aussehen soll.

Hinter diesen Dingen steckt nicht immer Eitelkeit. Manchmal ist es der nachvollziehbare Wunsch, den Eltern etwas zurückzugeben, der Familie Sicherheit zu bieten oder sich endlich Dinge leisten zu können, die früher unerreichbar waren.

Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Kaufe ich etwas, weil es mich glücklich macht, oder weil ich möchte, dass andere glauben, ich sei glücklich und erfolgreich?

Diese Frage ist unangenehm, weil die Antwort oft irgendwo dazwischen liegt.

Wenn der Schein wichtiger wird als das eigene Leben

Besonders widersprüchlich wird es, wenn Menschen auf Dinge verzichten, die ihnen tatsächlich Lebensqualität bringen würden, nur um sich ein bestimmtes Statussymbol leisten zu können.

Dann steht möglicherweise ein teures Auto vor einer bescheidenen Mietwohnung. Für die monatliche Rate bleibt Geld, für finanzielle Rücklagen kaum. An der Reparatur wird gespart, im Urlaub aber soll der Wagen glänzen.

Natürlich kann auch ein teures Auto eine bewusste und finanziell vernünftige Entscheidung sein. Problematisch ist nicht der Preis allein, sondern das Verhältnis zwischen den tatsächlichen Möglichkeiten und dem Wunsch nach Anerkennung.

Hinzu kommt ein Aspekt, über den in unserer Community selten offen gesprochen wird: Der Druck, erfolgreich auszusehen, kann größer sein als das Bedürfnis, tatsächlich finanziell abgesichert zu sein.

Die Nachbarn sehen das Auto, aber nicht das Sparkonto. Die Verwandten sehen die Urlaubsfotos, aber nicht die Überstunden. Und die Menschen im Heimatdorf sehen den materiellen Erfolg, aber selten die Opfer, die dafür gebracht wurden.

Die junge Generation denkt anders oder doch nicht?

Viele junge Menschen mit Balkan-Wurzeln definieren Erfolg heute anders als ihre Eltern. Bildung, berufliche Selbstständigkeit, Reisen, persönliche Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit können wichtiger sein als ein bestimmtes Automodell.

Gleichzeitig haben soziale Medien den Wettbewerb um Anerkennung auf eine neue Ebene gehoben. Früher musste man im Sommer ins Heimatdorf fahren, damit die Nachbarn das neue Auto sahen. Heute reicht ein Foto auf Instagram oder ein kurzes Video auf TikTok.

Der Vergleich findet nicht mehr nur mit dem Cousin aus Deutschland oder dem Bekannten aus der Schweiz statt. Er findet täglich mit Tausenden Menschen statt, deren scheinbar perfektes Leben auf dem Smartphone erscheint.

Vielleicht hat sich deshalb weniger verändert, als wir glauben. Die Bühne ist größer geworden, aber die Frage dahinter bleibt dieselbe: Wie sehen mich die anderen?

Vielleicht ist der größte Erfolg, niemandem etwas beweisen zu müssen

Es wäre falsch, die Liebe zu schönen Autos innerhalb der Balkan-Community grundsätzlich zu kritisieren. Für viele Menschen ist das Auto ein Hobby, ein Stück Freiheit oder die wohlverdiente Belohnung für jahrelange Arbeit.

Und wer schon einmal mit der gesamten Familie, mehreren Koffern, Geschenken für die Verwandtschaft und einer Kühlbox voller Lebensmittel von Wien nach Bosnien gefahren ist, weiß, dass ein geräumiges und komfortables Auto durchaus praktische Vorteile hat.

Doch möglicherweise lohnt es sich, eine Tradition zu hinterfragen, die sich über Generationen entwickelt hat: die Vorstellung, dass Erfolg von außen erkennbar sein muss.

Unsere Eltern wollten ein besseres Leben für uns. Sie haben gearbeitet, gespart und auf vieles verzichtet, damit wir mehr Möglichkeiten haben als sie selbst. Vielleicht besteht ein Teil dieses besseren Lebens gerade darin, nicht mehr dieselben Erwartungen erfüllen zu müssen.

Denn am Ende ist nicht entscheidend, mit welchem Auto wir im Sommer in die Heimat fahren. Sondern ob wir uns das Leben, das wir anderen zeigen, auch tatsächlich leisten können.

Und vielleicht ist der größte Luxus ohnehin, mit einem gewöhnlichen Auto vorzufahren und sich vollkommen egal sein zu lassen, was die Nachbarn darüber denken.