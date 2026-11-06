„Ihr kommt dieses Jahr nicht?!“ – Der ganz normale Feiertagswahnsinn am Balkan

Weihnachten bei Mama in Wien, Silvester bei den Schwiegereltern in Bosnien und am 7. Jänner wartet auch noch die Verwandtschaft in Serbien. Wer Familie am Balkan hat, weiß: Die Feiertage sind keine Erholung, sondern eine diplomatische Mission. Und egal, wie gut man plant, am Ende ist garantiert jemand beleidigt.

Es ist Anfang November. Eigentlich möchte man nur wissen, ob die Kinder in den Weihnachtsferien Skifahren gehen oder ein paar Tage ausschlafen können. Doch dann klingelt das Telefon. Mama ist dran. Nach den üblichen Fragen, ob man genug gegessen hat und warum man sich so selten meldet, kommt sie zur Sache: „Kad ćete doći za praznike?“, Wann kommt ihr zu den Feiertagen?

Noch bevor man antworten kann, folgt der entscheidende Satz: „Pa prošle godine ste bili kod njegovih!“ Letztes Jahr wart ihr schließlich bei seiner Familie!

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Und damit beginnt eine der größten Herausforderungen für viele Familien mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien: die jährliche Organisation der Feiertage. Ein Unterfangen, bei dem manchmal mehr diplomatisches Geschick gefragt ist als bei internationalen Friedensverhandlungen.

Weihnachten ist bei uns keine einfache Angelegenheit

In vielen österreichischen Familien läuft Weihnachten vergleichsweise übersichtlich ab. Am 24. Dezember kommt die Familie zusammen, am 25. besucht man vielleicht die Großeltern und am 26. wird der Rest des Festessens aufgegessen.

Bei Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien kann die Sache etwas komplizierter aussehen. Die katholische Verwandtschaft feiert im Dezember, die orthodoxe Familie am 7. Jänner. Dazwischen liegt Silvester, und irgendwo in diesem Kalender muss man auch noch Zeit für die eigenen Kinder finden.

Besonders spannend wird es bei Paaren, deren Familien aus unterschiedlichen Regionen stammen. Sie kommt aus Kroatien, er aus Serbien. Ihre Eltern leben in Wien, seine in Banja Luka und ein Teil der Verwandtschaft wartet in Belgrad. Theoretisch könnte man alle besuchen. Praktisch bräuchte man dafür drei Wochen Urlaub, einen sehr geduldigen Arbeitgeber und ein Auto, das keine Fragen stellt.

„Ihr wart doch letztes Jahr bei denen!“

Kaum etwas wird in Balkan-Familien so genau dokumentiert wie die Frage, bei wem man die vergangenen Feiertage verbracht hat. Die Mutter kann sich vielleicht nicht erinnern, wo sie ihre Brille hingelegt hat. Aber dass man Weihnachten 2023 bei den Schwiegereltern war, weiß sie auf den Tag genau.

Dabei geht es selten nur um das Datum. Hinter der Frage steckt oft ein ganz anderer Wunsch: Die Eltern möchten ihre Kinder sehen. Die Großeltern möchten Zeit mit den Enkeln verbringen. Und jene, die in der Heimat geblieben sind, hoffen, dass die Verwandtschaft aus Österreich endlich wieder länger zu Besuch kommt.

Gerade für ältere Menschen, deren Kinder vor Jahrzehnten ausgewandert sind, haben solche Besuche eine besondere Bedeutung. Viele sehen ihre Familie nur wenige Male im Jahr. Wenn dann auch noch Weihnachten ausfällt, kann sich die Enttäuschung entsprechend groß anfühlen.

Das macht die Planung allerdings nicht einfacher. Denn wer auf der einen Seite absagt, muss auf der anderen Seite erklären, warum man dort dieses Jahr schon wieder auftaucht.

Aus fünf Tagen Urlaub werden zwölf Familienbesuche

Der Plan klingt jedes Jahr vernünftig. Man fährt am 23. Dezember los, bleibt ein paar Tage bei der Familie, besucht anschließend die Schwiegereltern und kommt rechtzeitig vor dem Arbeitsbeginn zurück.

Doch kaum ist man angekommen, beginnt das Besuchsprogramm. Zuerst zu den Eltern, dann zur Tante, anschließend zum Onkel, der einen seit fünf Jahren nicht gesehen hat. Danach melden sich die Kumovi, die Cousine und ein alter Schulfreund, der unbedingt auf einen Kaffee vorbeikommen möchte.

Das Problem: Ein Kaffee bedeutet am Balkan selten nur einen Kaffee. Zunächst gibt es etwas zu essen, dann wird noch etwas aufgetragen und schließlich fragt die Gastgeberin, warum man eigentlich nichts isst.

Nach dem dritten Besuch am selben Tag hat man das Gefühl, einen ganzen Ochsen gegessen zu haben. Trotzdem wäre es beinahe eine persönliche Beleidigung, beim nächsten Gastgeber abzulehnen.

Und falls man es tatsächlich schafft, für einen Nachmittag nichts zu planen, findet garantiert jemand heraus, dass man gerade Zeit hat.

„Mama, ich will nicht schon wieder runter!“

Während die Eltern voller Vorfreude die Reise organisieren, wächst bei manchen Kindern der Widerstand. Besonders Jugendliche haben irgendwann andere Vorstellungen von perfekten Weihnachtsferien. Sie möchten ihre Freunde sehen, ausschlafen, Computerspiele spielen oder einfach einige Tage ohne Schulstress verbringen.

Stattdessen sollen sie plötzlich zehn Stunden im Auto sitzen, Verwandte besuchen, deren Namen sie kaum kennen, und fremden Erwachsenen erklären, wie es in der Schule läuft.

Für die Eltern ist das oft unverständlich. Schließlich waren die Ferien in der Heimat früher das Größte. Man traf Cousins und Cousinen, spielte bis spätabends draußen und wurde von der Großmutter so gut versorgt, dass man nach zwei Wochen mit einigen Kilos mehr zurückkehrte.

Doch für viele Kinder der zweiten und dritten Generation ist Österreich längst nicht mehr nur das Land, in dem ihre Eltern arbeiten. Es ist ihre Heimat. Ihre Freunde, ihre Schule und ihr Alltag sind hier. Der Balkan ist ein wichtiger Teil ihrer Identität, aber eben nicht zwangsläufig der Mittelpunkt ihres Lebens.

Und so entsteht manchmal ein Konflikt, den beide Seiten nur schwer verstehen. Die Eltern haben Angst, dass ihre Kinder die Verbindung zur Herkunft verlieren. Die Kinder möchten einfach selbst entscheiden, wie sie ihre Ferien verbringen.

Wenn Mama beleidigt ist und Schwiegermama schweigt

Wer glaubt, die größte Herausforderung seien die vielen Kilometer, unterschätzt die emotionale Seite der Feiertagsplanung. Denn am Ende geht es häufig nicht darum, wer wann besucht wird, sondern darum, wer sich wichtiger fühlt.

Manchmal reicht schon ein scheinbar harmloser Satz. Die Mutter fragt, ob man wirklich nur zwei Tage bleiben möchte. Der Vater möchte wissen, warum man so früh zurückmuss. Und die Schwiegermutter kommentiert die Entscheidung mit einem knappen „Kako vi hoćete“, Wie ihr wollt.

Jeder, der aus unserer Community kommt, weiß: Dieser Satz kann alles bedeuten. Nur selten bedeutet er, dass tatsächlich alles in Ordnung ist.

Für junge Paare wird die Feiertagsplanung damit zu einer Gratwanderung. Sie möchten niemanden verletzen, gleichzeitig aber ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und irgendwann stellt sich die Frage, ob man wirklich jedes Jahr sämtliche Erwartungen erfüllen muss.

Vielleicht dürfen wir auch einmal zu Hause bleiben

So schön die Feiertage in der Heimat sein können, sie kosten Zeit, Geld und Energie. Nach langen Autofahrten, zahlreichen Besuchen und unzähligen Mahlzeiten kehren manche Familien nach Österreich zurück und brauchen eigentlich Urlaub vom Urlaub.

Vielleicht wäre es deshalb gar keine schlechte Idee, die Feiertage gelegentlich anders zu gestalten. Einmal Weihnachten in Wien feiern, die Verwandtschaft im Jänner besuchen oder gemeinsam einen anderen Termin finden, an dem alle entspannter zusammenkommen können.

Natürlich wird es immer jemanden geben, der enttäuscht ist. Aber Familie sollte nicht bedeuten, dass man jedes Jahr zwischen schlechtem Gewissen und Autobahnkilometern entscheiden muss.

Denn eines ist sicher: Auch wenn man dieses Jahr alle Verwandten besucht, wird spätestens im nächsten November wieder dieselbe Frage gestellt.

„A kad ćete ove godine doći?“, Und wann kommt ihr dieses Jahr?

Und die Mutter wird selbstverständlich noch hinzufügen: „Samo vi dođite, neću ništa spremati!“, Kommt einfach, ich werde nichts vorbereiten!

Wer unsere Mütter kennt, weiß genau, was das bedeutet: Drei Tage später ist der Kühlschrank voll, die Sarma fertig und die halbe Verwandtschaft eingeladen.