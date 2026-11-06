Arbeiter rutscht ab – laufende Forstmaschine erfasst sein Bein

Ein kurzer Handgriff an der Forstmaschine, ein Ausrutscher im alpinen Gelände. Für einen Tennengauer endet der Arbeitstag im Hubschrauber.

Ein 39-jähriger Tennengauer ist im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich bei Arbeiten an einer Forstmaschine schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Universitätsklinikum Linz.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag in alpinem Gelände. Der Mann hantierte an einem sogenannten Gebirgsharvester, offenbar um einen technischen Defekt zu beheben. Dabei glitt er mit einem Bein ab und wurde von der laufenden Maschine hineingezogen.

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Schnelle Hilfe

Zwei Arbeitskollegen schritten unverzüglich ein und schalteten das Gerät ab, nachdem das Bein des Mannes in den Harvester geraten war. Der Arbeiter zog sich schwere Verletzungen zu.

Die beiden Kollegen verständigten sofort die Rettungskräfte. Die Erstversorgung übernahm ein Notarzt.

Danach flog der Rettungshubschrauber den Verletzten ins Universitätsklinikum Linz.