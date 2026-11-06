Sie haben uns großgezogen, ihre Heimat verlassen und oft ihr ganzes Leben geopfert, damit wir es einmal besser haben. Jetzt werden unsere Eltern alt und brauchen Hilfe. Für viele Familien mit Balkan-Wurzeln beginnt damit eine der schwierigsten Entscheidungen überhaupt: Selbst pflegen, einen Heimplatz in Österreich suchen oder Mama und Papa zurück nach Bosnien, Kroatien oder Serbien bringen?

Es gibt einen Moment im Leben, auf den uns niemand wirklich vorbereitet. Plötzlich ist es nicht mehr die Mutter, die fragt, ob wir genug gegessen haben, sondern wir fragen sie, ob sie ihre Medikamente genommen hat. Der Vater, der früher schwere Möbel allein getragen hat, braucht Hilfe beim Aufstehen. Und die Menschen, die einmal unsere ganze Welt zusammengehalten haben, schaffen ihren Alltag nicht mehr ohne Unterstützung.

Für viele Kinder von Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich gekommen sind, ist dieser Rollenwechsel besonders schmerzhaft. Denn mit der Sorge um die Eltern kommt häufig ein Gefühl, das tief in unserer Erziehung verwurzelt ist: die Verpflichtung, etwas zurückzugeben. Schließlich haben unsere Eltern oft auf vieles verzichtet, damit wir heute ein besseres Leben führen können.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

„Wir sind doch keine Menschen, die ihre Eltern abschieben“

In manchen Familien unserer Community ist die Vorstellung, die eigene Mutter oder den Vater in ein Pflegeheim zu geben, noch immer schwer vorstellbar. Schließlich gehört der familiäre Zusammenhalt zu den Werten, mit denen viele aufgewachsen sind. Eltern unterstützen ihre Kinder, und irgendwann kümmern sich die Kinder um ihre Eltern. So einfach klingt das zumindest.

Doch die Wirklichkeit ist komplizierter. Die Kinder haben eigene Familien, arbeiten Vollzeit und wohnen vielleicht nicht einmal mehr in derselben Stadt. Gleichzeitig steigt mit zunehmendem Alter der Pflegebedarf. Aus gelegentlichen Arztbesuchen werden tägliche Verpflichtungen, aus kleinen Hilfestellungen irgendwann eine Betreuung rund um die Uhr.

Besonders schwierig wird es, wenn innerhalb der Familie unausgesprochene Erwartungen entstehen. Niemand möchte als derjenige gelten, der seine Eltern im Stich gelassen hat. Und irgendwo im Hinterkopf steht vielleicht auch die Frage: „Šta će narod reći?“, Was werden die Leute sagen?

Dabei wird eine viel wichtigere Frage manchmal übersehen: Was ist für die Eltern selbst eigentlich das Beste?

Die Tochter macht alles, der Rest hat eine Meinung

Die Verantwortung ist in Familien nicht immer gerecht verteilt. Während mehrere Geschwister gemeinsam über die Pflege ihrer Eltern entscheiden, bleibt die praktische Arbeit häufig an einer Person hängen. Besonders oft sind es Töchter, Schwiegertöchter oder Ehefrauen, die einkaufen, kochen, Medikamente organisieren und Arzttermine begleiten.

Die Schwester fährt täglich nach der Arbeit bei der Mutter vorbei, während der Bruder am Telefon erklärt, warum ein Pflegeheim auf keinen Fall infrage kommt. Natürlich kann es auch anders sein. Doch solche familiären Konflikte zeigen, wie schnell aus gemeinsamer Verantwortung eine einseitige Belastung werden kann.

Irgendwann ist die Tochter erschöpft. Sie schläft schlecht, hat kaum noch Zeit für ihre eigenen Kinder und fühlt sich trotzdem schuldig, weil sie glaubt, nicht genug zu tun. Denn wie erklärt man einer Mutter, die ihr Leben lang alles für ihre Familie gegeben hat, dass man ihre Pflege nicht mehr alleine schafft?

Zurück in die Heimat, eine Lösung für unsere Eltern?

Eine Möglichkeit, die manche Familien in Betracht ziehen, ist ein Pflegeheimplatz in Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kroatien oder Montenegro. Besonders dann, wenn die Eltern dort aufgewachsen sind, noch Angehörige haben oder selbst den Wunsch äußern, ihren Lebensabend in der alten Heimat zu verbringen.

Dabei spielen mehrere Überlegungen eine Rolle. Manche Einrichtungen im Herkunftsland erscheinen finanziell attraktiver als private Pflegeangebote in Österreich. Gleichzeitig können die Bewohner ihre Muttersprache sprechen, vertraute Speisen essen und sich in einer Umgebung bewegen, die sie seit ihrer Kindheit kennen.

Für einen älteren Menschen, der nach Jahrzehnten in Österreich noch immer Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat, kann das eine enorme Erleichterung sein. Nicht jedes Gespräch muss übersetzt werden, nicht jede Bitte muss mit Händen und Füßen erklärt werden. Vielleicht versteht die Pflegerin sogar denselben Dialekt, den die Mutter früher zu Hause gesprochen hat.

Doch so verlockend diese Vorstellung klingt, sie hat auch eine andere Seite.

Was ist schlimmer: Ein fremdes Heim oder weit weg von den Kindern?

Stellen wir uns eine Mutter vor, die seit vierzig Jahren in Wien lebt. Sie spricht zu Hause Bosnisch, kocht ihre gewohnten Gerichte und schaut Fernsehen aus der Heimat. Ihre Kinder und Enkel leben allerdings alle in Österreich.

Würde sie sich in einem Pflegeheim in Bosnien wohler fühlen, weil dort alle ihre Sprache sprechen? Oder würde sie jeden Tag darunter leiden, dass ihre Kinder und Enkel plötzlich hunderte Kilometer entfernt sind?

Genau diese Frage macht die Entscheidung so schwierig. Die alte Heimat ist für viele ältere Migranten ein Ort voller Erinnerungen. Aber nach mehreren Jahrzehnten ist auch Österreich zu ihrer Heimat geworden.

Ein Pflegeheim am Balkan kann deshalb für manche Familien eine gute Lösung sein, für andere wäre es ein schmerzhafter Abschied. Die Entfernung erschwert spontane Besuche und macht es schwieriger, bei gesundheitlichen Problemen schnell vor Ort zu sein. Auch die Kontrolle der Betreuungsqualität und die Organisation medizinischer Behandlungen können aus der Ferne komplizierter werden.

Besonders belastend kann eine solche Entscheidung werden, wenn die Eltern selbst gar nicht zurückkehren möchten, ihre Kinder aber aus finanziellen oder organisatorischen Gründen darüber nachdenken.

Sind Pflegeheime am Balkan wirklich günstiger?

Ein Blick nach Kroatien zeigt, wie unterschiedlich die Kosten ausfallen können. Nach einem Bericht des kroatischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks HRT vom Oktober 2026 reichen die veröffentlichten Preise für bestimmte öffentliche Heimplätze in Zagreb von rund 234 bis 995 Euro monatlich. In Rijeka wurden für das Heim Kantrida etwa 490 bis 750 Euro genannt.

Allerdings hängen die Preise stark vom Standort, der Zimmerkategorie, dem Pflegebedarf und der Einrichtung ab. Private Pflegeheime können erheblich teurer sein. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Gerade in beliebten öffentlichen Einrichtungen sind die Wartelisten teilweise extrem lang. HRT berichtete sogar von Wartezeiten von bis zu 14 Jahren.

Auch in Bosnien und Serbien unterscheiden sich die Preise und das Angebot je nach Region und Einrichtung erheblich. Deshalb wäre es falsch, pauschal davon auszugehen, dass ein Pflegeheimplatz am Balkan immer günstig oder kurzfristig verfügbar ist.

Wer eine Unterbringung im Ausland erwägt, sollte nicht nur den monatlichen Grundpreis vergleichen, sondern auch klären, welche medizinischen Leistungen, Medikamente, Pflegeleistungen und zusätzlichen Kosten tatsächlich enthalten sind.

Vorsicht beim österreichischen Pflegegeld!

Ein besonders wichtiger Punkt wird bei solchen Überlegungen oft übersehen: Wer seinen dauerhaften Wohnsitz ins Ausland verlegt, kann seinen Anspruch auf österreichisches Pflegegeld verlieren.

Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Kroatien und Ländern wie Bosnien, Serbien oder Montenegro.

Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union. Unter bestimmten Voraussetzungen kann österreichisches Pflegegeld deshalb auch bei einem dauerhaften Aufenthalt in Kroatien weiterbezogen werden. Entscheidend ist insbesondere, ob Österreich nach den europäischen Sozialversicherungsregeln weiterhin zuständig ist.

Anders sieht es grundsätzlich bei einem dauerhaften Aufenthalt in Bosnien, Serbien oder Montenegro aus. Für diese Nicht-EU-Staaten besteht keine entsprechende allgemeine Exportpflicht des österreichischen Pflegegeldes. Wer dauerhaft dorthin übersiedelt, muss daher grundsätzlich mit dem Wegfall dieser Leistung rechnen.

Die österreichische Pension kann dagegen in der Regel auch ins Ausland überwiesen werden. Die Krankenversicherung und die medizinische Versorgung müssen allerdings gesondert geklärt werden.

Gerade deshalb sollten Familien die finanziellen Folgen unbedingt mit dem zuständigen Sozialversicherungsträger prüfen, bevor sie einen Pflegeheimplatz im Ausland vereinbaren.

Über 500.000 Menschen beziehen Pflegegeld

Wie groß das Thema Pflege in Österreich ist, zeigen die Zahlen der Statistik Austria. Im Jahresdurchschnitt 2025 bezogen insgesamt 501.237 Menschen Pflegegeld. Hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch, der im Alltag auf Unterstützung angewiesen ist.

Für manche Familien sind mobile Pflegedienste oder eine Betreuung zu Hause ausreichend. Andere benötigen eine professionelle Versorgung, die Angehörige nicht mehr leisten können.

Auch die Finanzierung eines Pflegeheims in Österreich ist für viele Familien ein großes Thema. Grundsätzlich werden bei geförderten stationären Pflegeplätzen unter anderem Pension und Pflegegeld berücksichtigt. Reichen diese Mittel nicht aus, können unter bestimmten Voraussetzungen öffentliche Mittel die verbleibenden Kosten decken.

Seit der Abschaffung des Pflegeregresses im Jahr 2018 darf zur Finanzierung stationärer Pflege nicht mehr auf das Vermögen der pflegebedürftigen Person oder ihrer Angehörigen zurückgegriffen werden. Für private Angebote und die konkreten Aufnahmebedingungen gelten allerdings unterschiedliche Voraussetzungen.

Eine automatische Finanzierung eines Pflegeheimplatzes im Ausland durch die österreichische Sozialhilfe kann daraus nicht abgeleitet werden.

Vielleicht müssen wir lernen, unsere Eltern anders zu lieben

Unsere Eltern gehören zu einer Generation, die selten über Überforderung gesprochen hat. Viele haben Kriege erlebt, ihre Heimat verlassen und in Österreich unter schwierigen Bedingungen ein neues Leben aufgebaut. Sie arbeiteten, sparten und verzichteten, damit ihre Kinder Möglichkeiten bekommen, die sie selbst nie hatten.

Jetzt sind sie alt. Manche werden vergesslich, andere körperlich schwächer. Und irgendwann kommt der Moment, in dem wir entscheiden müssen, wie wir ihnen ein würdevolles Leben ermöglichen können.

Vielleicht bedeutet das, sie zu Hause zu pflegen. Vielleicht ist ein gutes Pflegeheim in Österreich die richtige Wahl. Und für manche könnte tatsächlich die Rückkehr in die Heimat eine schöne Möglichkeit sein, die letzten Lebensjahre in vertrauter Umgebung zu verbringen.

Doch keine dieser Lösungen sollte allein davon abhängen, was die Verwandtschaft darüber denkt oder welche Möglichkeit am billigsten ist.

Denn die Eltern, die einst alles für uns entschieden haben, verdienen es, bei dieser Entscheidung selbst gehört zu werden.

Am Ende geht es nicht darum, ob Mama in Wien, Sarajevo, Zagreb oder Belgrad lebt. Es geht darum, dass sie sich sicher, respektiert und vor allem nicht vergessen fühlt. Denn das Schlimmste ist vielleicht nicht das Pflegeheim, sondern das Gefühl, dass niemand mehr Zeit für einen hat.