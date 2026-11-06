Mama anrufen? Nein! 90 Prozent der Schüler fragen lieber Chatbot

Der Chatbot hilft bei den Hausaufgaben und hört zu, wenn die Sorgen drücken. Eine neue Studie zeigt, wie viele Teenager beides nutzen.

Neun von zehn Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren haben schon einmal einen KI-Chatbot genutzt. Das zeigt eine Untersuchung der Stiftung JED. 58 Prozent greifen für die Schule darauf zurück, 57 Prozent holen sich dort Zuspruch, wenn sie traurig, gestresst, einsam oder überfordert sind.

Über die Ergebnisse berichten Futurism und Oregon Public Broadcasting (OPB). Neben Schule und emotionaler Hilfe suchen Jugendliche bei der KI auch Nähe und Austausch.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

12 Prozent geben an, sie für Freundschaft oder Gesellschaft zu verwenden. In einer Umfrage aus dem Vorjahr sagte fast jeder fünfte Oberstufenschüler, er selbst oder jemand aus seinem Freundeskreis habe KI für eine romantische Beziehung genutzt.

Psychische Gesundheit

Die Analyse der JED Foundation stellt verschiedene Nutzungsformen von KI Indikatoren des Wohlbefindens gegenüber. Untersucht wurden auch Zusammenhänge mit früheren suizidalen Gedanken und Suizidversuchen sowie mit schlechter psychischer Gesundheit. Laut Kayla Anderson, Vizepräsidentin für Forschung, zeigen sich Muster zwischen der Nutzung in emotionalen Krisen und einer schwächeren Verfassung.

„Heute verwendet ungefähr ebenso viele Kinder die KI für emotionale Unterstützung oder um leichter mit Problemen zurechtzukommen wie für Schulaufgaben“, sagte die Entwicklungspsychologin Anne Maheux von der University of North Carolina at Chapel Hill gegenüber OPB. Die KI dient demnach als Lernwerkzeug, mitunter auch zum Schummeln, und zugleich als Quelle der Beruhigung.

Wie das aussehen kann, schildert der 15-jährige Arjun Sharda aus Texas: „Ich hatte solche Angst, einen der ersten Chemietests zu vermasseln, jenen über das Umrechnen von Maßeinheiten und Mol, dass ich ChatGPT ständig gefragt habe: Wird alles gut gehen? Wird mein Notendurchschnitt trotzdem noch gut sein?“

„Wir konnten untersuchen, wie junge Menschen KI nutzen und wie das mit Indikatoren des Wohlbefindens, mit früheren suizidalen Gedanken und Suizidversuchen sowie mit schlechter psychischer Gesundheit zusammenhängt“, sagte Anderson. „Nutzen junge Menschen KI in einer emotionalen Krise, geben sie mit größerer Wahrscheinlichkeit einen schlechteren psychischen Zustand an. Auch berichten sie häufiger, früher schon suizidale Gedanken gehabt oder einen Suizidversuch unternommen zu haben.“

Zugleich betont sie: „Auf Basis dieser Daten lässt sich nicht sagen, ob die Nutzung von KI zu schlechter psychischer Gesundheit beiträgt oder ob sich Schüler, die ohnehin mit Problemen kämpfen, öfter der künstlichen Intelligenz zuwenden.“

Mögliche Risiken

Maheux hält beides für möglich. „Kinder, denen es schlechter geht, suchen Hilfe bei KI. Die Nutzung künstlicher Intelligenz kann ihre Probleme aber zusätzlich verschärfen, anstatt ihnen zu helfen.“ Gespräche mit KI können eine problematische Bestätigungsdynamik erzeugen, die Ängste noch verstärkt, und sie ersetzen den persönlichen Austausch nicht gleichwertig.

Es besteht außerdem das Risiko der Gewöhnung oder Übernutzung.

Das kann die Abkehr erschweren und den Aufbau von Strategien für den Umgang mit Alltagsstress behindern.