Drei Tage Horror auf Schlangeninsel: Fischer überleben mit grünen Bananen

Tausende Schlangen, kein Trinkwasser, keine Touristen. Um diese Insel vor Brasilien kursieren Schauergeschichten, die vor Fakten nicht standhalten.

Rund 30 Kilometer von Itanhaém entfernt liegt vor der brasilianischen Küste die Ilha da Queimada Grande. Die Insel ist 1,5 Kilometer lang und hat weder Bewohner noch Trinkwasser.

Nur hier ist die Goldene Lanzenotter (Bothrops insularis) zu Hause, um die sich zahlreiche Mythen ranken. Die Fakten zeichnen allerdings ein anderes Bild.

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Das Eiland umfasst etwa 43 Hektar und beherbergt das einzige natürliche Vorkommen von Bothrops insularis. Schätzungen zufolge leben dort 2.400 bis 2.900 Tiere, im Schnitt rund 55 Schlangen pro Hektar. Eine Analyse von 230 Internetinhalten ergab, dass 94,35 Prozent zumindest eine falsche Information enthielten, besonders häufig zur Dichte der Population oder zur Stärke des Gifts.

Vor etwa 11.000 Jahren stieg der Meeresspiegel an und trennte die Ilha da Queimada Grande vom Festland. Dabei wurde eine Population eingeschlossen, die mit Bothrops jararaca verwandt ist. Weil es auf der Insel keine Landsäugetiere gab, stellte sich die Art auf andere Beute um.

Erwachsene Goldene Lanzenottern jagen überwiegend Vögel, oft mitten in der Vegetation. Jungtiere fressen kleinere Tiere wie Hundertfüßer und Amphibien.

Die Schlangen bleiben meist unter einem Meter lang, wobei die Weibchen deutlich größer werden als die Männchen. Ein vergleichsweise langer Schwanz und das Klettern im Gebüsch erleichtern ihnen die Jagd.

Mythen und Fakten

Die oft zitierte Behauptung, auf der Insel würden „auf jedem Quadratmeter mehrere Schlangen leben“, ist übertrieben. Auch der Mythos vom „supergiftigen“ Gift muss relativiert werden. Aussagen, es könne „menschliches Fleisch auflösen“ oder sei „fünfmal stärker“ als jenes von Bothrops jararaca, vereinfachen die Realität.

Die Zusammensetzung des Gifts zeigt Anpassungen an die andere Ernährung der Tiere. Ein Biss ist ein ernster medizinischer Zustand.

Für Vergiftungen durch Schlangen der Gattung Bothrops gibt es jedoch ein geeignetes Gegengift. Dem Bild von „riesigen aggressiven Schlangen“ steht entgegen, dass zum Verhalten der Tiere auch Regungslosigkeit, Verstecken oder Flucht gehören.

Leuchtturm und Schutzgebiet

1909 errichtete die brasilianische Marine auf der Insel einen Leuchtturm, 1925 wurde er automatisiert. Die Legende, Schlangen hätten einst die Familie eines Leuchtturmwärters getötet, ist historisch nicht belegt.

Dokumentiert ist hingegen die Zusammenarbeit mit dem Institut Butantan, das zwischen 1914 und 1924 rund 450 Tiere für Forschungszwecke sammelte. Seit 1985 gehört die Insel zu einem Bundesschutzgebiet, das vom Institut Chico Mendes verwaltet wird.

Die Behauptung, Menschen sei der Zutritt wegen der Schlangen verboten, trifft so nicht zu. Touristische Besuche sind ausgeschlossen, Forschung ist mit Genehmigung möglich. Wissenschaftler, unter anderem vom Institut Butantan, beobachten die Population regelmäßig und untersuchen Evolution, Genetik, Gift und Gesundheitszustand der Tiere.

2019 überlebten vier von sechs Fischern nach einem Unwetter drei Tage auf der Insel. Sie ernährten sich von grünen Bananen und sammelten Regenwasser. Ein einziger Schlangenbiss wurde nicht verzeichnet.

Die Art Bothrops insularis gilt als kritisch gefährdet. Bedroht ist sie durch ihr extrem kleines Verbreitungsgebiet, die genetische Isolation, Veränderungen bei den Zugvögeln, Naturkatastrophen und Parasiten sowie durch illegales Fangen und Handel. Die Geschichte der Insel ist Teil einer Serie des Portals Dnevno.hr, die sich besonderen Orten mit „mythischem Status“ widmet.