Bombenalarm über Prag: Neun Flieger im Visier von Spürhunden

Erneut geht eine Drohung ein, erneut rückt die Polizei aus. Neun Flüge stehen in Prag unter besonderer Beobachtung, der Betrieb läuft weiter.

Am Flughafen Prag sind heute erneut Polizisten mit Sprengstoffexperten und Spürhunden im Einsatz. Hintergrund sind neuerliche Bombendrohungen gegen mehrere Flüge, die in der tschechischen Hauptstadt starten oder landen sollen.

Neun Flüge betroffen

Die Polizei kontrolliert am internationalen Flughafen Prag jene Maschinen, für die Drohungen eingegangen sind. Insgesamt geht es um neun Flüge. Bei den Ankünften sind Verbindungen aus Großbritannien, Spanien und Dänemark betroffen. Bei den Abflügen stehen Ziele in den Niederlanden, in Rumänien, Italien, Großbritannien und Zypern im Fokus.

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Die tschechische Polizei erklärte dazu: „Heute ist erneut die Drohung eingegangen, dass in mehreren Flugzeugen, die in Prag starten oder landen, Sprengstoff versteckt wurde. Gemeinsam mit dem Flughafen Prag haben wir die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen und achten darauf, den gewohnten Betrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.“

Die Beamten werden bei den Kontrollen von Sprengstoffexperten und speziell ausgebildeten Hunden unterstützt. Laut Flughafensprecherin Denisa Hejtmankova sind vier Flugzeuge auf Flügen nach Prag und fünf auf Flügen von Prag betroffen. Die ausländischen Destinationen nannte das Portal Novinky.cz unter Berufung auf inoffizielle Quellen.

Die tschechische Polizei teilte am 6. November 2026 mit, dass die pyrotechnischen Kontrollen der neun betroffenen Flugzeuge negativ waren und weder Sprengstoff noch andere gefährliche oder verdächtige Gegenstände gefunden wurden.

Drohungen am Donnerstag

Schon am Donnerstag hatten Polizei, Sprengstoffexperten und Hunde vier Flüge aus Dublin, Glasgow, Athen und Newcastle nach Prag überprüft, ebenso das Terminal am Flughafen Prag.

An jenem Tag waren Bombendrohungen für 21 Flüge in ganz Europa eingegangen.