Drohungen gegen 14 Flüge – auch Wien und Salzburg betroffen

Abfangjäger steigen auf, Passagiermaschinen ändern den Kurs. Eine Serie von Drohungen setzt Europa unter Druck, auch Wien ist betroffen.

Bombendrohungen gegen mehrere Passagierflüge haben am Donnerstag, dem 5. November, europaweit Umleitungen, Begleitflüge von Militärjets und Polizeieinsätze ausgelöst. Auch an den Flughäfen Wien und Salzburg wurden Maßnahmen gesetzt.

Mindestens 14 Flüge in Europa waren am Donnerstag von Drohungen betroffen. Österreich zählte ebenfalls zu den Zielen: Auf den Flughäfen Wien-Schwechat und Salzburg traten Sicherheitsvorkehrungen in Kraft. Nach entsprechenden Kontrollen ging der Betrieb im Wesentlichen weiter.

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Lage in Österreich

Ein Airbus A321 von Wizz Air, der von Mailand nach Warschau unterwegs war, wurde nach einer Droh-E-Mail am polnischen Zielflughafen nach Wien umgeleitet. Die Behörden in Polen verständigten ihre Kollegen in Österreich, in Wien wurde die Maschine kontrolliert. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände entdeckt, anschließend ging der Flug weiter.

Gegen 8.50 Uhr langten weitere Droh-E-Mails ein, die sich gegen vier Flüge von oder nach Wien richteten, darunter eine Verbindung aus Helsinki. Die Polizei stufte die Lage als „abstrakte Bedrohungslage“ ein. Nachdem zusätzliche Vorkehrungen getroffen worden waren, lief der Betrieb am Flughafen Wien wieder regulär.

Kurz nach 6 Uhr früh war in Salzburg eine Drohung eingegangen. Beamte kontrollierten die Zufahrten und Eingänge zum Flughafengelände. Geräumt werden musste nicht, der Flugbetrieb lief normal weiter.

Kurz vor Mittag wurde Entwarnung gegeben.

Einsätze in Europa

Über Frankreich eskortierte die Luftwaffe einen Airbus von Aer Lingus, der von Dublin nach Rom unterwegs war, mit 151 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord. Nach mehreren Runden in der Warteschleife setzte die Maschine gegen 10 Uhr auf dem Militärflugplatz Évreux in der Normandie auf.

Auch in Italien hoben Abfangjäger ab und geleiteten eine Finnair-Maschine aus Helsinki bis zum Flughafen Rom-Fiumicino. In Bulgarien wichen drei Passagierflugzeuge von ihrer Route ab: Zwei Flüge aus Kopenhagen und Madrid landeten in Sofia, eine Maschine aus London wurde nach Plowdiw umgeleitet.

In Brüssel setzte ein Flugzeug der polnischen LOT außerplanmäßig auf. In Tschechien erreichten Drohungen vier Maschinen, die Prag ansteuerten. Die Flugzeuge wurden nach der Landung kontrolliert, Sprengsätze fanden sich nicht. Zwei Flüge der griechischen Aegean aus Athen und Thessaloniki kamen planmäßig an ihren Zielflughäfen in Wien und Mailand an.

Was hinter den Vorfällen steckt, ist weiterhin offen. Ob die Drohungen miteinander zusammenhängen, wurde bisher nicht geklärt. Die Behörden ermitteln.

Schon in den Tagen davor waren LOT, SAS, Wizz Air und Ryanair von ähnlichen Drohungen betroffen.