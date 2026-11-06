Erster Bezirk: Nachtfahrverbot gegen Autoposer geplant?

Seit Monaten heulen die Motoren, Kontrollen verpuffen. Der Bezirk probiert es nun mit einem Mittel, das zweimal an der Behörde scheiterte.

Wien-Innere Stadt will die Nachtruhe künftig mit einem Fahrverbot absichern. Die Bezirksvorstehung hat bei der MA 46 einen Probebetrieb beantragt, die Sperre könnte dabei für Nichtanrainer gelten.

Besonders an den Wochenenden wird die Innenstadt zum Schauplatz von Rundenfahrten. Meist junge Männer ziehen in teuren, vielfach aufgemotzten Fahrzeugen durch Wien-Innere Stadt und lassen dabei die Motoren aufheulen. Seit dem Sommer gehen Anrainerinnen und Anrainer dagegen regelmäßig auf die Straße.

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Auch die Wiener Polizei hat verstärkt Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus, die Lage habe sich zuletzt sogar verschärft. „Die Autoposer fahren weiterhin ihre Runden. Was hier noch hinzugekommen ist, ist, dass das Verhalten grundsätzlich auch etwas aggressiver geworden ist„, schildert Marisol Eggenburg-Piber, Initiatorin der Anrainer-Proteste. Sie hofft, „dass man hier wirklich auch ein System findet, das das auch wirklich umsetzen kann“.

Rechtliche Hürden

Ob das geplante Verbot tatsächlich kommt, steht nicht fest. ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler verweist auf die rechtlichen Voraussetzungen: „Vor allem muss ein Erfordernis bestehen. Zusätzlich dürfen keine gelinderen Mittel existieren, die ich vielleicht ausschöpfen könnte, bevor ich ein solches strenges Verbot erlasse.“

Eine weitere Hürde ist die Durchsetzung. „Je größer das Gebiet, das zu überwachen ist, desto schwieriger wird die Kontrolle. Das kann kein einzelner Polizist mehr lösen. Da brauche ich automatisierte Überwachung„, erklärt Nagler.

Zusätzlich macht sich Wien-Innere Stadt für sogenannte Lärmblitzer stark. Sie sollen besonders laute Fahrzeuge erfassen, ähnlich wie Radargeräte Geschwindigkeitsüberschreitungen. Laut ÖAMTC fehlt dafür derzeit allerdings die rechtliche Grundlage für eine automatisierte Überwachung.

Nagler betont: „Ganz klar muss man sagen: Unnötig mit Autos Lärm erregen hat auf öffentlichen Straßen nichts zu suchen. Ich befürchte nur, dass die Erwartungen an die vorgeschlagenen Maßnahmen wie Verbote oder Überwachung etwas zu hoch gegriffen sind.“

Frühere Versuche

Neu ist die Idee nicht. Schon 2006 und 2013 wollte die damalige ÖVP-Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel den nächtlichen Autoverkehr in Wien-Innere Stadt einschränken, die MA 46 erteilte den Plänen damals jedoch eine Absage. Nun startet der Bezirk einen neuen Versuch.

Ob die Behörde diesmal zustimmt und wann ein möglicher Probebetrieb beginnen könnte, ist offen.