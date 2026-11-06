Wichtige Brücke in Wien wird gesperrt: Tausende Autofahrer betroffen

Seit 1961 überspannt sie den Donaukanal. Ab Dienstag ist die Salztorbrücke für Pkw und Lkw gesperrt. Sensoren überwachen unterdessen rund um die Uhr ihren Zustand.

Ort des Geschehens

Ab Dienstag, dem 10. November 2026, wird die Salztorbrücke in Wien für Pkw und Lkw gesperrt. Die Sperre gilt in beide Fahrtrichtungen. Fußgänger, Radfahrer und der Citybus 2A dürfen die Brücke vorerst weiterhin nutzen. Grund für die Maßnahme ist der bauliche Zustand des rund 65 Jahre alten Bauwerks. Der Abriss soll Anfang 2028 beginnen, der Neubau Anfang 2029.

Das Bauwerk wurde 1961 eröffnet und stellt über den Donaukanal die Verbindung zwischen Wien-Innere Stadt und Wien-Leopoldstadt her. Wegen seines baulichen Zustands geht seine Nutzungsdauer dem Ende zu. Mit dem Fahrverbot will die Stadt das Tragwerk entlasten und sicherstellen, dass die Brücke bis zur Fertigstellung des Ersatzes gefahrlos genutzt werden kann.

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Die Sperre betrifft eine stark genutzte Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk. Nach Angaben der Stadt überqueren täglich rund 12.000 Fahrzeuge, 3.000 Radfahrer und 6.100 Fußgänger die Salztorbrücke. Ein Teil des Autoverkehrs wird sich künftig auf die benachbarten Donaukanalbrücken verlagern.

Für Autofahrer werden Umleitungen eingerichtet. In Richtung Innenstadt führt die Ausweichroute über die Roßauer Brücke, in Richtung Leopoldstadt über die Augartenbrücke und die Marienbrücke. Die Strecken werden entsprechend beschildert. Der ÖAMTC rechnet auf den umliegenden Brücken zeitweise mit Staus und Verzögerungen.

Verschärfte Kontrollen

Nachdem im September 2024 die Carolabrücke in Dresden eingestürzt war, wurden die Untersuchungen an der Salztorbrücke ausgeweitet. Die zuständige MA 29 überwacht das Bauwerk unter anderem mit Sensoren, die Risse, Neigungen und Schallemissionen erfassen. Eine Expertenkommission beurteilte den Zustand der Brücke, auf dieser Grundlage fiel die Entscheidung für die vorsorgliche Sperre.

Abriss und Neubau

Der Abriss der bestehenden Salztorbrücke soll Anfang 2028 beginnen, für Anfang 2029 ist der Start des Neubaus vorgesehen. Die Bauzeit wird mit rund eineinhalb bis zwei Jahren veranschlagt. Wichtige Versorgungsleitungen für Strom, Fernwärme und weitere Infrastruktur sollen während der Arbeiten in Betrieb bleiben.

Nach der Fertigstellung soll die Brücke wieder für Autos, Busse, Radfahrer und Fußgänger geöffnet werden. Für Radfahrer sind breitere Flächen und bessere Verbindungen vorgesehen, auch die Querung zu Fuß soll komfortabler und sicherer werden. Ein genauer Termin für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest.