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Abschied

97-Jähriger tanzt auf seiner Geburtstagsfeier und stirbt kurz darauf

97-Jähriger tanzt auf seiner Geburtstagsfeier und stirbt kurz darauf
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Die Musik läuft, die Gäste lachen, Vito tanzt. Wenige Minuten später ist die Feier in Kalifornien vorbei, das Video geht um die Welt.

Vito ist auf seiner Geburtstagsfeier zum 97. in Kalifornien gestorben, nur wenige Augenblicke nachdem er ausgelassen getanzt hatte. Die Aufnahmen seines letzten Abends werden im Internet millionenfach geteilt.

Gefeiert hatte er im Kreis seiner Freunde. Eine Nachbarin hielt das Beisammensein mit der Kamera fest und lud das Video anschließend online hoch.

Letzter Song

Aus den Boxen erklang „Stayin‘ Alive“, der Klassiker der Bee Gees. Dazu herrschte ausgelassene Stimmung.

Viraler Abschied

Binnen kurzer Zeit verbreiteten sich die Aufnahmen im Netz, inzwischen haben Millionen Menschen sie gesehen. In zahlreichen Kommentaren erweisen Userinnen und User dem Verstorbenen Respekt und würdigen sein erfülltes Leben. Der Bäcker der Feier erklärte, Vito habe sich von seinem Alter nie davon abbringen lassen, das Leben zu genießen.

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