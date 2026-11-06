Messerüberfall auf Supermarkt in Wien: Zwei Täter auf der Flucht

Ein Messer an der Kassa, ein Komplize am Ausgang. Zwei Täter schlagen am helllichten Tag zu und sind danach wie vom Erdboden verschluckt.

Zwei Unbekannte haben in Wien-Landstraße eine Supermarktfiliale überfallen. Sie bedrohten eine Kassiererin mit einem Messer, erbeuteten Bargeld und ergriffen danach in Richtung Erdbergstraße die Flucht.

Zur Tat kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in einem Supermarkt in Wien-Landstraße. Ein noch nicht identifizierter, mutmaßlich jugendlicher Verdächtiger hielt der Kassiererin ein Messer entgegen und nahm Geld im oberen dreistelligen Eurobereich an sich. Sein Komplize wartete währenddessen beim Ausgang. Gemeinsam liefen die beiden anschließend Richtung Erdbergstraße davon.

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Täterbeschreibung

Der erste Verdächtige überragte seinen Komplizen und war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet. Vor dem Gesicht trug er einen dunklen Schal, auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack der Marke Nike. In der Hand hielt er ein Messer mit langer Klinge.

Der zweite Verdächtige war kleiner gewachsen. Er trug eine schwarze Hose mit einem weißen Fleck am linken Knie, schwarze Schuhe und eine dunkle Haube oder Kapuze. Dazu kamen eine dunkle Jacke, vermutlich von Under Armour, und ein schwarzer Rucksack mit Aufschrift.

Laufende Ermittlungen

Die sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt Wien.

Hinweise, die zur Klärung beitragen können, nimmt es unter der Nummer 01/31310-33800 entgegen, auf Wunsch auch anonym.