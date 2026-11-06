Ein Like genügt, und der Feed zieht nach. Jetzt nimmt Brüssel das Herzstück von TikTok ins Visier, mit möglichen Folgen für den Konzern.

Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission geht von TikToks Empfehlungsalgorithmus eine erhebliche Gefahr für Minderjährige aus. Brüssel gab am Freitag bekannt, personalisierte Feeds könnten psychische Probleme verstärken, zudem stünden mögliche Verstöße gegen den Digital Services Act (DSA) im Raum. Im Fall eines formellen Verstoßes drohen Strafen von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes.

Konkrete Vorwürfe

Die Behörde wirft TikTok vor, das Risiko für schutzbedürftige Nutzer, allen voran Kinder und Jugendliche, nicht ausreichend eingedämmt zu haben. Der Algorithmus deute Ansehen und Liken als Interesse und spiele in der Folge vermehrt ähnliche Inhalte zu Traurigkeit, Isolation, Gewicht und Körperbild aus. Die bisherigen Gegenmaßnahmen seien wirkungslos.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Selbst der Button „Nicht interessiert“ genüge nicht, um den Feed spürbar zu verändern. Im Zentrum steht die For You-Page, die besonders rasch passende Inhalte einblendet und nach Einschätzung der Kommission Rabbit-Hole-Effekte begünstigen kann. Die EU-Kommission erklärte: „Der TikTok-Algorithmus personalisiere auf diese Art und Weise selbst Inhalte, die potenziell belastend sein könnten und gefährde dadurch insbesondere auch Kinder und Jugendliche.“

Die For You-Page gilt als zentrales Element der Plattform. Die Kommission fordert Änderungen, weil sie befürchtet, dass sich Nutzer so tief in Themen verlieren, dass sie kaum wieder herausfinden. Algorithmen können solche Verhaltensmuster erkennen und ausnutzen, damit Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verbringen.

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge personalisiere TikTok auf diese Weise auch potenziell belastende Inhalte. Bereits eingeführte Schutzmechanismen seien nicht wirksam. „Auch der Button ‚Nicht interessiert‘ reiche nicht aus, um den Feed zu ändern“, so die Kommission.

Die Risiko-Minderung ist die wichtigste Verpflichtung des DSA, des zentralen Elements der EU-Gesetzgebung zur Kontrolle großer Digitalunternehmen. Brüssel konfrontiert TikTok nun zum dritten Mal mit Untersuchungsergebnissen und rügt mögliche DSA-Verstöße.

Seit der Eröffnung des ersten Verfahrens im Februar 2024 wurde keine Strafe verhängt. Kommt die Behörde zum Schluss, dass ein formeller Verstoß vorliegt, drohen Geldbußen von bis zu sechs Prozent des jährlichen Konzernumsatzes sowie tägliche Zwangsgelder.

Parallel bringt die EU-Kommission den kürzlich vorgestellten „Kids Act“ und den für Ende November angekündigten „Digital Fairness Act“ ins Gesetzgebungsverfahren. Ziel ist es, rasche und konsequente Verbote ohne vorangehende Strafverfahren zu ermöglichen. Kinder wie Erwachsene sollen auf diese Weise besser vor suchtfördernden Algorithmen geschützt werden.

Weitere Prüfverfahren

Über den Empfehlungsalgorithmus hinaus nimmt die EU-Kommission weitere Funktionsweisen der App unter die Lupe. Genannt werden suchtfördernde Mechanismen wie das ununterbrochene, automatische Abspielen von Videos. In einem separaten Verfahren kritisiert die Behörde außerdem den Schutz Minderjähriger vor übergriffigem Verhalten.

Fremde können öffentliche Konten junger Nutzer einsehen und sie mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren. TikTok kann die Vorwürfe zurückweisen oder Bedenken durch Änderungen ausräumen.

Kommt es zu keiner Einigung, könnte das Unternehmen zu Zahlungen verpflichtet werden.