Erneute Bombendrohungen: Mehrere Flüge in Europa betroffen

Ein Flug weicht aus, andere stehen unter Verdacht, Sprengsätze gibt es keine. Dafür sorgt eine Nachricht mit mysteriösem Absender für Unruhe.

Erneut sind mehrere Flüge in Europa von Bombendrohungen betroffen. Gemeldet wurden Verbindungen mit Bezug zu Prag, eine Maschine wurde nach Venedig umgeleitet. Die Behörden veranlassten Sicherheitsmaßnahmen, Funde gibt es bisher keine.

Auf X erklärte die tschechische Polizei, von der Lage sei eine „größere Anzahl von Flugzeugen“ betroffen, die am Prager Airport starten oder landen sollten. Man habe „notwendige Sicherheitsmaßnahmen“ ergriffen.

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Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, musste ein Flug von Prag nach Rom wegen einer Bombendrohung nach Venedig ausweichen. Auch an Bord einer Maschine von Rom nach Lissabon soll es eine Drohung gegeben haben.

Frühere Drohungen

Schon am Dienstag und am Donnerstag waren mehrere Drohungen gegen Flüge innerhalb Europas eingegangen. Unter anderem standen Verbindungen nach Rom, Warschau, Prag und Bukarest im Fokus.

Hinweise auf echte Sprengsätze wurden bislang nicht gefunden. Die Sicherheitskräfte reagierten mit Maßnahmen auf den Flughäfen und an Bord der betroffenen Flugzeuge.

Urheber unklar

Wer hinter den Drohungen steckt, ist offen. Eine Nachricht, die an mehrere E-Mail-Adressen des Flughafens Sofia verschickt und von AFP eingesehen wurde, behauptet, auf mehreren Flügen und im Terminal seien Sprengkörper platziert worden. Darin heißt es: „Wir, die Kämpfer des Männerstaats, werden mit unseren heutigen Taten in die Geschichte eingehen. Euer feministisches Regime wird sich für immer daran erinnern.“

In diesem Zusammenhang wird die in Russland aktive, rechtsextreme und antifeministische Gruppierung „Männerstaat“ genannt. Ob sie tatsächlich verantwortlich ist, lässt sich derzeit nicht überprüfen. Laut Lou Osborn von der NGO Inpact zählt die Gruppierung tausende Mitglieder und unterstützt den Krieg gegen die Ukraine.