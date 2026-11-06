Bis zu sieben Milliarden Dollar: Audi plant riesige Fabrik in den USA

Audi holt die Produktion über den Atlantik. Interne Papiere deuten an, dass der Einsatz in Georgia deutlich höher ausfallen könnte.

Im US-Bundesstaat Georgia soll eine neue SUV-Fabrik von Audi entstehen, für die Investitionen von rund vier Milliarden Dollar vorgesehen sind. Aus internen Unterlagen geht hervor, dass das Projekt um weitere drei Milliarden Dollar wachsen könnte.

Die Tochter des VW-Konzerns plant in Georgia ein Werk, in dem SUVs für den US-Markt gefertigt werden sollen. Für den Aufbau der Produktion sind anfangs vier Milliarden Dollar eingeplant.

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Mit dem Standort in Georgia will Audi künftig direkt in den USA für den dortigen Markt produzieren. Die erste Ausbaustufe umfasst ein Investitionsvolumen von vier Milliarden Dollar, im Mittelpunkt der Fertigung stehen SUVs.

Mögliche Ausweitung

In internen Dokumenten wird eine mögliche Ausweitung des Vorhabens skizziert. Dafür wären zusätzliche drei Milliarden Dollar nötig. Rechnet man beide Stufen zusammen, könnte sich die Gesamtinvestition auf sieben Milliarden Dollar belaufen.

Zollfragen im Fokus

Als Gegenleistung für die Investition rechnet Audi damit, dass die Zölle auf Fahrzeugeinfuhren aus der EU sinken.

Mit der Produktion in Georgia möchte der Autobauer außerdem seine Stellung auf dem wettbewerbsintensiven US-Markt festigen und Zollfragen durch die Fertigung vor Ort umgehen.