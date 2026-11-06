Zwei Raubüberfälle und ein fataler Fehler: Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Ein kurzer Moment ohne Maske wird zum Verhängnis. Nach zwei Tankstellenüberfällen in Lustenau klicken nun die Handschellen.

Im Zusammenhang mit zwei Raubüberfällen auf eine OMV-Tankstelle in Lustenau haben Beamte des LKA Vorarlberg einen 43-jährigen Österreicher festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt.

Ein Geständnis legte der Beschuldigte nicht ab. Nach der Festnahme wurde er in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.

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Die Überfälle

Die beiden Überfälle auf die Tankstelle in Lustenau passierten am 21. und 22. August 2024. Nach dem bewaffneten Raub vom 22. August machte die Polizei einen Videoausschnitt öffentlich, in dem der Täter für kurze Zeit ohne Maskierung zu erkennen war.

Am 19. Februar 2025 wurde der Fall in der bundesweit ausgestrahlten Sendung „Fahndung Österreich“ auf Servus TV gezeigt. In der Folge meldeten sich mehrere Personen aus der Bevölkerung mit Hinweisen, die vom LKA Vorarlberg abgearbeitet wurden.

Festnahme in Lustenau

Ein dabei eingegangener Hinweis und die daran anschließenden Ermittlungen führten die Beamten zu einem Mann, der als dringend tatverdächtig gilt. Auf Grundlage einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch nahmen ihn Beamte des LKA Vorarlberg am 3. November 2026 in Lustenau fest.

Einen aufrechten Wohnsitz in Vorarlberg beziehungsweise in Österreich hat der 43-Jährige schon seit längerer Zeit nicht mehr.