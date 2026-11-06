„Socken bewegten sich“: 3.000 Spinnen in Koffern am Flughafen entdeckt (VIDEO)

Drei Koffer, viel Schmutzwäsche und ein Check kurz vor dem Einsteigen. Was sich zwischen den Socken regte, ließ die Beamten innehalten.

Beamte am Flughafen Lima sind auf mehr als 3000 Vogelspinnen gestoßen, die in getragenen Socken steckten. Zwei Deutsche und ein Pole wurden festgenommen, gegen sie läuft ein Strafverfahren.

Peruanische Wildtierexperten fanden die Tiere bei einer Kontrolle in drei Koffern. „Als wir mit der Durchsuchung begannen, stellten wir fest, dass sich einige Socken bewegten“, sagte die Serfor-Beschäftigte Cora Suárez.

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Verschiedene Arten

Die Spinnen stammen aus verschiedenen Regionen des südamerikanischen Landes und gehören unterschiedlichen Arten an. Sie befanden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien, von Eiern über Jungtiere bis hin zu ausgewachsenen Exemplaren.

Die Wildtierbehörde Serfor hielt den Einsatz fest. In einem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Experten die Spinnen behutsam in Plastikgefäße umsetzen. Zugegriffen wurde, als die Reisenden mit ihrem Gepäck ein Flugzeug besteigen wollten.

Ziel Deutschland

Den Angaben der Behörden zufolge hätten die Spinnen nach Deutschland gelangen sollen.

In europäischen Ländern werden Vogelspinnen teils für Hunderte Euro pro Tier verkauft, wodurch der illegale Handel zu einem einträglichen Geschäft wird.