Jokić und Curry in einem Team? Warriors planen möglichen Mega-Coup

Ein Superstar will bleiben, ein Klub rechnet trotzdem. Die Warriors halten im Sommer die Taschen offen und beobachten Denver genau.

Die Golden State Warriors loten laut einem NBA-Insider ihre Optionen für den kommenden Sommer aus und könnten dabei Nikola Jokic ins Visier nehmen. Der serbische Basketballer hat zwar bekräftigt, in Denver bleiben zu wollen. Der finanzielle Spielraum der Warriors befeuert die Spekulationen trotzdem.

Immer häufiger fällt der Name Nikola Jokic, wenn es um einen möglichen großen Wechsel geht. Der dreifache MVP hat angekündigt, seinen Vertrag bei den Denver Nuggets zu verlängern. Journalist Jake Fischer zählt die Golden State Warriors dennoch zu den möglichen Interessenten.

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Im kommenden Sommer könnte der Klub 64 bis 66,8 Millionen Dollar unter dem Salary Cap liegen. Das würde genügen, um einen Star zu verpflichten, der Steph Curry im Kampf um den Titel zur Seite steht.

Fischers Einschätzung

Fischer brachte Golden State als Team ins Spiel, das im Sommer nach einem Topnamen greifen könnte, darunter „der beste Center der Liga“. Der finanzielle Rahmen verschafft den Warriors laut ihm genug Budgetspielraum für einen Maximalvertrag. Weil in der Liga nichts als gesichert gilt, bleibt ein möglicher Coup ein Thema.

Im Gespräch mit SiriusXM NBA Radio sagte Jake Fischer: „Die Warriors sind eines jener Teams, die sich, bildlich gesprochen, die Hände reiben und sich fragen: ‚Sind wir sicher, dass Jokic im nächsten Sommer nicht verfügbar wird?'“ Er ergänzte: „Wir könnten genug Spielraum im Budget für einen Maximalvertrag haben, und dann ist da noch Steph Curry.“ Zudem betonte Fischer: „Die Warriors glauben weiterhin, ein begehrtes Ziel zu sein.„

Zur Einordnung führte er gescheiterte Versuche und jüngste Fälle an: „Sie haben also Giannis Antetokounmpo nicht bekommen. Kevin Durant wollte vor einigen Transferfristen nicht dorthin zurückkehren. Aber sie glauben, dass sie im nächsten Sommer einen großen Namen anlocken können, sei es per Trade oder auf dem freien Markt, so wie am Ende Jimmy Butler derjenige war, der gekommen ist. Er hat sich zwar verletzt, doch die Dinge liefen recht gut, ehe er ausgefallen ist.“

Jokics Vertragslage

Der serbische Center hat seinen Vertrag in Denver bislang nicht verlängert. Vorgesehen ist, dass er im kommenden Sommer als Free Agent unterschreibt. Zu seiner Zukunft äußerte sich Nikola Jokic im August 2026 so: „Meine Idee und mein Wunsch ist es, in Denver zu bleiben. Wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr unterschreiben, der Grund dafür ist rein geschäftlich. Mein Wunsch ist es, zu bleiben und bis ans Lebensende in Denver zu spielen. Es liegt an ihnen, ob sie mir ein Angebot machen oder nicht.“