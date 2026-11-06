Frau sucht ihren Hund und tappt in Schussfalle: 120 Bleikugeln im Körper

Sie sucht ihren Hund und betritt ein fremdes Grundstück. Was dort lauert, steckt noch immer in ihrem Körper. Nun steht der Erbauer vor Gericht.

Lebensgefährlich verletzt wurde eine Frau in Sachsen-Anhalt, als sie ein Nachbargrundstück betrat und dort von einer versteckten Schussanlage getroffen wurde. Juristen verweisen in diesem Zusammenhang auf die Verkehrssicherungspflicht, wonach von keinem Grundstück eine Gefahr für andere ausgehen darf.

Ihren entlaufenen Hund suchte die Frau, als sie in einem Ortsteil von Gommern das Nachbargrundstück betrat und von der Anlage erfasst wurde. 120 Bleikugeln befinden sich bis heute in ihrem Körper. Zum Auftakt des Prozesses gab der Angeklagte zu, die Schussanlage eigenhändig gebaut und auf seinem Grundstück aufgestellt zu haben.

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Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Totschlag sowie unerlaubten Waffenbesitz zur Last. Aus Sicht eines Gerichtssprechers kommt zudem versuchter Mord in Betracht. Am 26. November soll der letzte Verhandlungstag stattfinden. Bis zu einem Urteil gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.

Verkehrssicherungspflicht

Fallen oder verborgene Gefahrenquellen dürfen von einem Grundstück nicht ausgehen. Juristen nennen das Verkehrssicherungspflicht. Verboten sind einbetonierte Glasscherben ebenso wie heimlich gespannter Draht. Stacheldraht hingegen ist nicht grundsätzlich untersagt, ausschlaggebend ist die konkrete Verletzungsgefahr.

Strafrechtliche Folgen

Verletzt eine solche Vorrichtung einen Menschen, kann das eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zur Folge haben. Dass ein Eindringling möglicherweise Hausfriedensbruch begeht, entlastet Eigentümer nicht, denn die Staatsanwaltschaft kann von sich aus ermitteln. Deutsche Gerichte urteilen streng, selbst ein „Betreten verboten“-Schild bewahrt nicht vor einer Strafe.