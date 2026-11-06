Gebühren-Hammer 2027 – diese Kosten kommen auf Haushalte zu

Der Jänner 2027 bringt für viele Haushalte in Österreich neue Belastungen. Wasser, Müll, Öffis und Parken werden teurer. Doch nicht überall steigen die Preise gleich stark – und bei einer wichtigen Gebühr können Autofahrer sogar noch Geld sparen.

Wer in Wien lebt, muss ab 1. Jänner 2027 mehr für Wasser, Kanal und Müll bezahlen. Auch die Wiener Linien erhöhen ihre Tarife. Gleichzeitig steigen in anderen Bundesländern die Kosten für Müllentsorgung und Parken. Dazu kommen höhere Fernwärmekosten für bestimmte Haushalte sowie Anpassungen bei Vignette und Klimaticket.

Die Teuerung bleibt damit ein Problem für Österreichs Haushalte. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Inflationsrate im Oktober 2026 bei 3,6 Prozent. Besonders Energie und Dienstleistungen verteuerten sich deutlich. Für Familien bedeutet das, dass mehrere regelmäßige Ausgaben gleichzeitig steigen können.

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Wien: Wasser, Kanal und Müll werden teurer

In Wien steigen die Gebühren für die Müllabfuhr mit Jahresbeginn 2027 um 4,5 Prozent. Für Wasser und Kanal werden jeweils 4,6 Prozent mehr fällig.

Die Grundlage bildet das Wiener Valorisierungsgesetz. Dieses sieht eine Anpassung vor, wenn der Verbraucherpreisindex seit der letzten Erhöhung um mindestens drei Prozent gestiegen ist. Die letzte entsprechende Gebührenanpassung erfolgte Anfang 2025.

Ein Kubikmeter Trinkwasser kostet künftig 2,37 statt 2,27 Euro. Bei der Abwassergebühr steigt der Preis von 2,49 auf 2,60 Euro pro Kubikmeter. Zusammen ergibt das bei Wasser und Abwasser eine Erhöhung von 21 Cent pro Kubikmeter.

Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 100 Kubikmetern bedeutet das rechnerisch rund 21 Euro zusätzliche Kosten pro Jahr allein für diese beiden verbrauchsabhängigen Gebühren. Weitere Grund- und Müllgebühren sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Wiener Kurzparkgebühren bleiben 2027 hingegen unverändert. Eine Stunde Parken kostet weiterhin 3,40 Euro.

Fernwärme: Rabatt sinkt, Heizkosten steigen

Auch bei der Wiener Fernwärme müssen sich zahlreiche Haushalte auf höhere Kosten einstellen. Wien Energie gewährt in der Heizsaison 2026/27 für Kunden mit behördlich festgelegtem Preisbescheid einen Rabatt von 30 Prozent auf den Arbeitspreis. Zuvor betrug dieser Nachlass 37 Prozent.

Hintergrund sind gestiegene Beschaffungskosten. Der Österreichische Gaspreisindex lag bis August 2026 rund 40 Prozent über dem Vorjahresniveau. Da Fernwärme in Wien weiterhin zu einem erheblichen Teil mit Erdgas erzeugt wird, wirken sich diese Entwicklungen auf die Kosten aus.

Für eine Musterwohnung mit 73 Quadratmetern und einem Jahresverbrauch von 6.000 Kilowattstunden erwartet Wien Energie Mehrkosten von rund sechs Prozent. Das entspricht ungefähr 4,60 Euro im Monat beziehungsweise 55 Euro im Jahr.

Wie stark die eigene Rechnung steigt, hängt vom tatsächlichen Verbrauch und vom jeweiligen Tarifmodell ab. Der 30-prozentige Rabatt gilt nicht automatisch für sämtliche Fernwärmekunden.

Gleichzeitig ändert Wien Energie die Vorauszahlungen. Statt bisher sechs Teilbeträgen im Abstand von zwei Monaten werden künftig zehn Teilbeträge pro Abrechnungsperiode vorgeschrieben.

Die Umstellung erfolgt automatisch. Die neuen Beträge werden in den Jahresabrechnungen ausgewiesen, deren Versand Mitte Oktober 2026 begonnen hat. Wichtig: Die Umstellung auf zehn Raten ist für sich genommen keine zusätzliche Preiserhöhung.

Wiener Linien: Jahreskarte kostet 483,10 Euro

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden ab Jänner 2027 teurer. Anders als zunächst angekündigt, stehen die neuen Preise inzwischen bereits fest. Die Wiener Linien haben eine Tariferhöhung um 3,45 Prozent bekannt gegeben.

Die reguläre Jahreskarte kostet bei Einmalzahlung künftig 483,10 statt bisher 467 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 16,10 Euro. Der bisherige Preisvorteil für die digitale Jahreskarte entfällt.

Auch Einzelfahrten werden teurer. Ein Fahrschein in Papierform kostet künftig 3,30 statt 3,20 Euro. Beim digitalen Ticket steigt der Preis von 3,00 auf 3,10 Euro.

Die ermäßigte Jahreskarte für Jugendliche, Senioren und andere Berechtigte kostet ab 2027 bei Einmalzahlung 310,40 Euro.

Für bestehende Jahreskarten gilt eine wichtige Ausnahme: Der vereinbarte Preis bleibt bis zum nächsten Weiterbezug unverändert. Wer bereits eine gültige Jahreskarte besitzt, muss also nicht automatisch mit Jahresbeginn mehr bezahlen.

Künftig werden die Tarife der Wiener Linien jährlich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst. Als Grundlage für die Erhöhung 2027 dient die Inflation zwischen Juli 2025 und Juni 2026.

Burgenland: Müllgebühren steigen um rund 20 Prozent

Im Burgenland kommt es zu einer besonders deutlichen Anpassung. Der Burgenländische Müllverband erhöht mit 1. Jänner 2027 erstmals seit 23 Jahren seine Gebühren.

Für eine 120-Liter-Restmülltonne mit 13 Entleerungen pro Jahr steigt die Jahresgebühr von 96,84 auf 116,16 Euro. Das entspricht zusätzlichen 19,32 Euro jährlich.

Bei einer 80-Liter-Biotonne mit 26 Entleerungen erhöht sich die Gebühr von 60,38 auf 72,74 Euro. Hier beträgt die zusätzliche Belastung 12,36 Euro im Jahr.

Ein Haushalt mit beiden Behältern zahlt damit künftig insgesamt 188,90 statt 157,22 Euro. Das sind 31,68 Euro mehr pro Jahr beziehungsweise eine Erhöhung um rund 20 Prozent.

Der Müllverband begründet die Anpassung mit notwendigen Investitionen in eine moderne Abfallwirtschaft und neue regionale Abfallsammelstellen. Die Altpapiertonne bleibt weiterhin kostenlos.

Graz: Parken wird deutlich teurer

Auch Autofahrer in Graz müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ab 4. Jänner 2027 werden die Gebühren in den städtischen Parkzonen angehoben.

In der Blauen Zone kostet eine halbe Stunde künftig 1,60 statt 1,30 Euro. Für eine Stunde werden damit 3,20 Euro fällig. Wer drei Stunden parkt, bezahlt künftig 9,60 statt bisher 7,80 Euro.

Das entspricht einer Erhöhung um rund 23 Prozent.

In der Grünen Zone steigt der Tarif von bisher 2,00 auf 2,40 Euro pro Stunde. Eine halbe Stunde kostet damit rechnerisch 1,20 statt bisher 1,00 Euro. Die Erhöhung beträgt 20 Prozent.

Die Maßnahmen sind Teil des Sparkurses der Stadt Graz. Mit höheren Gebühren sollen zusätzliche Einnahmen erzielt und die angespannten Stadtfinanzen entlastet werden.

Salzburg: Auch hier steigen die Parkgebühren

In der Stadt Salzburg ist ebenfalls eine Verteuerung vorgesehen. Ab 1. Jänner 2027 soll eine halbe Stunde Parken 1,25 statt 1,10 Euro kosten. Für eine Stunde wären damit 2,50 Euro zu bezahlen.

Das entspricht einer Erhöhung um rund 13,6 Prozent. Der Stadtsenat hat die Anpassung im September befürwortet und zur weiteren Beschlussfassung an den Gemeinderat verwiesen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Salzburg sollen teurer werden. Vorgesehen sind unter anderem 2,60 Euro für ein Einzelticket statt bisher 2,50 Euro sowie 5,40 statt 5,20 Euro für ein 24-Stunden-Ticket.

Vignette 2027: Wer früher kauft, spart Geld

Bei der Autobahnvignette gibt es eine Besonderheit. Die Bundesregierung hat eine Begrenzung der Preissteigerung auf zwei Prozent vorgesehen. Noch wichtiger ist für Autofahrer allerdings der Zeitpunkt des Kaufs.

Wer die digitale Jahresvignette für 2027 bis einschließlich 31. Dezember 2026 kauft, bezahlt weiterhin 106,80 Euro. Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis auf 108,90 Euro.

Damit lassen sich durch einen rechtzeitigen Kauf 2,10 Euro sparen.

Gleichzeitig verabschiedet sich Österreich von der klassischen Klebevignette. Ab Dezember 2026 werden für das Vignettenjahr 2027 ausschließlich digitale Vignetten verkauft. Ab Februar 2027 gilt auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen nur noch die digitale Variante.

Auch beim bundesweiten Klimaticket ist eine Begrenzung der Preissteigerung auf zwei Prozent vorgesehen. Eine entsprechende gesetzliche Änderung befindet sich Anfang November noch im parlamentarischen Vorverfahren.

Bundesgebühren bleiben eingefroren

Nicht alle staatlichen Gebühren steigen. Die Bundesregierung hat angekündigt, bestimmte Bundesgebühren für 2027 einzufrieren. Dazu gehören unter anderem Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen.

Bei der Einkommensteuer gibt es hingegen eine eingeschränkte Entlastung. Die Tarifstufen und bestimmte Absetzbeträge werden 2027 um 2,27 Prozent angehoben. Das entspricht zwei Dritteln der dafür maßgeblichen Inflationsrate von 3,4 Prozent.

Die zusätzliche Abgeltung des verbleibenden Drittels der kalten Progression ist für die Jahre 2025 bis 2028 ausgesetzt. Arbeitnehmer und Pensionisten profitieren damit weiterhin von der automatischen Anpassung, jedoch nicht von einer vollständigen Inflationsabgeltung.

Politischer Streit um höhere Gebühren

Die Gebührenerhöhungen sorgen auch politisch für Diskussionen. In Wien kritisiert die Opposition die zusätzlichen Belastungen für Haushalte und Unternehmen.

Die ÖVP beziffert die zusätzliche Belastung durch die höheren Wasser-, Kanal- und Müllgebühren auf rund 42 Millionen Euro. Die Grünen fordern eine Preisbremse für öffentliche Verkehrsmittel und warnen vor steigenden Mobilitätskosten.

Die SPÖ verteidigt die Anpassungen mit dem Hinweis auf notwendige Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Nach Angaben der Stadt Wien fließen jährlich rund 130 Millionen Euro in die Wasserversorgung. Auch Kanalnetz und Müllentsorgung müssten langfristig finanziert werden.

Für die Bevölkerung bleibt entscheidend, wie sich die einzelnen Erhöhungen summieren. Wasser, Müll, Heizung und Mobilität zählen zu den laufenden Ausgaben, denen viele Haushalte kaum ausweichen können. Besonders Familien und Menschen mit geringerem Einkommen könnten deshalb die finanziellen Auswirkungen der Teuerung spüren.