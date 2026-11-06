„Wir wollen nur Kinder kriegen“: Wiener Lehrerin schlägt Alarm

Eine Wiener Lehrerin wendet sich an die Öffentlichkeit. Ihre Beobachtungen im Klassenzimmer lassen sie an der Zukunft zweifeln.

Eine Lehrerin an einer Wiener Mittelschule macht auf Entwicklungen aufmerksam, die ihr Sorgen bereiten. Mit ihrem Anliegen hat sie sich an die Redaktion von Heute gewandt. Sie verlangt mehr Aufklärung und Unterstützung für Eltern.

Die Pädagogin unterrichtet seit 14 Jahren. Vor allem eine Klasse aus dem vergangenen Schuljahr habe sie stutzig gemacht. Anfangs habe dort keine Schülerin einen Beruf ergreifen wollen.

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Fehlende Berufswünsche

Als Zukunftsperspektive hätten die Mädchen stattdessen ausschließlich Kinderkriegen genannt. Laut der Lehrerin seien sie davon ausgegangen, von Sozialleistungen leben zu können. Erst nach stundenlangen Gesprächen habe sie einige von ihnen dazu bewegen können, sich mit einer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.

Die Arbeit von Müttern wolle sie keineswegs herabwürdigen, betont sie. Nicht akzeptabel sei für sie aber, dass Schülerinnen aus diesem Grund nicht lernen wollen.

„Was ist nur mit der Erziehung los?“, fragt die Lehrerin. Früher, so berichtet sie, hätten einzelne Jugendliche angekündigt, nach dem Schulende direkt zum AMS zu gehen. Heute würden manche Schülerinnen als Lebensweg ausschließlich das Kinderkriegen nennen.

Ihre Befürchtung bringt sie so auf den Punkt: „Ich bin seit 14 Jahren Lehrerin und sehe nun wirklich mehr schwarz als in all den Jahren.“

Probleme im Schulalltag

Auch abseits der Berufsperspektiven schildert sie Probleme im Schulalltag. Auf den Schultoiletten gebe es starke Verschmutzungen, teilweise mit Rückständen von Fäkalien und Blut. In ihren Klassen säßen Kinder, die kaum Deutsch sprechen könnten.

Außerdem sei die Zahl der Kinder mit Inklusionsbedarf binnen fünf Jahren von 4 auf 30 angewachsen. Diese Entwicklungen machten ihr Sorgen.

In ihrem privaten Umfeld kenne sie viele Eltern, die ihre Kinder liebevoll betreuen und ihnen klare Regeln mitgeben. Der Kontrast zu dem, was sie sonst beobachte, sei für sie groß.

Sie wünscht sich mehr Aufklärung, Unterstützung für Eltern sowie Maßnahmen gegen tatsächliche Vernachlässigung, wobei Familien nicht pauschal verurteilt werden sollten.