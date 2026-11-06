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Gewalttat

Wien: Betrunkener Mann soll zwei Mädchen (15, 17) mit Holzlatte attackiert haben

Wien: Betrunkener Mann soll zwei Mädchen (15, 17) mit Holzlatte attackiert haben
(Symbolbild Foto: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Abend im Park, zwei Mädchen, ein Fremder mit einer Holzlatte. Warum er zuschlagen wollte, ist weiterhin völlig offen.

Am Donnerstagabend, dem 5. November, soll ein 35-jähriger Mann im Sophienpark in Wien-Neubau zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren mit einer Holzlatte attackiert und mit dem Tod bedroht haben. Der Mann mit bosnischer Staatsangehörigkeit wurde von der Polizei festgenommen.

Ort des Geschehens

Angriff mit Holzlatte

Laut Polizei soll der Verdächtige völlig unvermittelt versucht haben, die beiden Jugendlichen mit der Holzlatte zu schlagen. Die Mädchen konnten flüchten, woraufhin er ihnen die Latte hinterhergeworfen und gedroht haben soll, sie umzubringen.

Die beiden Jugendlichen gaben an, den Mann nicht gekannt zu haben. Auch einen Streit oder eine andere Auseinandersetzung soll es vor dem Vorfall nicht gegeben haben. Warum der 35-Jährige auf die Mädchen losging, ist bislang unklar.

Aggressive Festnahme

Bei der Anhaltung verhielt sich der Mann laut Polizei zunehmend aggressiv. Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse nahmen ihn mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit schließlich unter Anwendung von Körperkraft fest.

Ein Alkovortest ergab 1,6 Promille. Zum Zeitpunkt der Polizeimeldung befand sich der 35-Jährige noch in Gewahrsam. Die Hintergründe des Vorfalls werden weiterhin untersucht.

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KO KOSMO-Redaktion
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