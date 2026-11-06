Wien: 16-Jähriger soll Justizbeamtin mit Faustschlag angegriffen haben

Er will rein, doch ohne Ausweis geht nichts. Vor der Justizanstalt eskaliert die Lage, eine Beamtin muss blitzschnell reagieren.

Gegen 10.45 Uhr wurden am Donnerstag Polizisten zu einer Justizanstalt in Wien gerufen. Dort soll ein 16-jähriger Syrer randaliert haben. Einen versuchten Faustschlag gegen eine Justizwachebeamtin konnte diese abwehren.

Die alarmierten Beamten nahmen den Jugendlichen fest. Wie es heißt, ist er wegen zahlreicher strafrechtlicher Delikte amtsbekannt.

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Verweigerte Kontrolle

Den Angaben der Justizwachebeamten zufolge weigerte sich der Jugendliche bei der Einlasskontrolle, an den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen mitzuwirken, vor allem beim Vorweisen eines Ausweises. Deshalb erhielt er keinen Zutritt.

Weil er den Anweisungen weiterhin nicht nachkam, brachten ihn die Beamten mit körperlichem Einsatz aus dem Gebäude. Dabei soll er sich heftig gewehrt und versucht haben, einer Justizwachebeamtin die Faust ins Gesicht zu schlagen.

Die Frau wehrte den Angriff ab und hielt den 16-Jährigen gemeinsam mit Kollegen fest, bis die Polizei eintraf.

Anordnung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, den Jugendlichen nach seiner Vernehmung auf freiem Fuß anzuzeigen.