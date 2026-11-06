Kroatien erobert Europa – seine Inseln holen sich den ersten Platz

London kürt Europas Lieblingsregion, und die Wahl fällt auf die Adria. Eine Insel sticht dabei aus tausenden Riffen und Eilanden heraus.

Die kroatischen Inseln sind bei den Wanderlust Reader Travel Awards 2026 in London zur begehrtesten Region Europas gewählt worden. Die Auszeichnung in der Kategorie „Most Desirable Region (Europe)“ ging an die Inselwelt der Adria. Zu den bekannten Reisezielen zählt auch Hvar, das mit seiner historischen Altstadt und seinem kulturellen Erbe zu den Aushängeschildern des kroatischen Tourismus gehört.

Vergeben werden die Preise von der britischen Reisezeitschrift Wanderlust. Über die Sieger entscheiden die Stimmen der Leser. Kroatien zählt insgesamt 1.244 Inseln, Inselchen, Felsen und Riffe. Davon sind 78 Inseln, 524 Inselchen und 642 Riffe. Die Inselwelt bietet eine große Bandbreite an Landschaften, kulturellem Erbe und mediterranem Lebensgefühl.

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Mit dem Votum der Leser rückt die kroatische Adria in den Vordergrund. In der Kategorie Europäische Regionen liegen die Inseln voran, wobei Hvar eine Sonderstellung zukommt. Der Tourismusverband der Stadt Hvar erklärt, die Auszeichnung „Wanderlust“ sei „nicht nur eine Bestätigung der touristischen Attraktivität, sondern auch eine Erinnerung an die Werte, die die kroatischen Inseln so besonders machen – ihre Identität, ihre Menschen, ihre Traditionen und die Landschaft, deren Erhalt in unserer Verantwortung liegt.“

Hvars Kulturerbe

Ihren Ruf verdankt die Stadt Hvar der historischen Altstadt und der Festung Fortica, von der aus man Stadt, Hafen und die Pakleni-Inseln überblickt. Außerhalb der Hauptsaison, also im Frühling und Herbst, geht es in den Straßen ruhiger zu, und die Temperaturen laden zum Erkunden, Wandern und Radfahren ein.

Die Stari-Grad-Ebene wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. von griechischen Kolonisten angelegt und zählt zum UNESCO-Welterbe. Ihre ursprüngliche Parzellierung ist bis heute erhalten. Auf der Insel Hvar prägen autochthone Rebsorten wie Bogdanuša und Plavac Mali sowie Familienweingüter den Weinbau.

Im Benediktinerkloster der Stadt Hvar stellen Nonnen seit mehr als 130 Jahren Spitze aus Agavenfäden her. Dafür werden feine Fäden aus den Blättern der Agave gewonnen und zu kunstvollen Mustern verarbeitet. Die besondere Handwerkstradition ist Teil der kroatischen Spitzenkunst und gehört seit 2009 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Vielfalt der Inseln

Das Spektrum der kroatischen Inselwelt spannt sich von den Steinstädten Korčulas, den Stränden Bračs und den Buchten von Vis über die Mondlandschaft Pags mit ihren Olivenhainen, dem Käse und der Spitze bis nach Lošinj, wo Gärten, Delfine und Gesundheitstourismus zu Hause sind. Hinzu kommt die Natur von Mljet, Lastovo und Kornati.

Diese Vielfalt, die von bekannten Reisezielen bis zu kleineren Gemeinden mit gelebten Traditionen reicht, prägt das Bild der Adria.