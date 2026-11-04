Kroatien unter den Top 15: Neue Studie zeigt beliebteste Reiseziele

Kroatien rückt in London mit großem Aufgebot an. Auf der Reisemesse geht es um Flüge, Gäste von der Insel und ein prominentes Gesicht.

Kroatien präsentiert sich vom 3. bis 5. November 2026 auf der internationalen Reisemesse WTM London. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit großen britischen Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern. Ziel ist es, die Flugverbindungen nach Kroatien auszubauen und mehr Gäste auch außerhalb der Sommersaison anzuziehen.

An der Spitze der Delegation stehen Minister Tonci Glavina und Kristjan Stanicic, der Direktor des Kroatischen Tourismusverbands. Am gemeinsamen Stand stellen 32 Mitaussteller ihre Angebote vor.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die World Travel Market gilt als eine der bedeutendsten Reisemessen der Welt. Kroatien tritt in London als geschlossene Delegation auf und will damit Qualität, Vielfalt und Angebote abseits der Hauptsaison ins Blickfeld rücken. „Unser Ziel ist es, Kroatiens Position auf dem britischen Markt weiter zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass die weitere Entwicklung des Tourismus einen größeren Mehrwert für unsere Destinationen, unsere Wirtschaft und die lokalen Gemeinschaften schafft“, sagte Minister Tonci Glavina.

Treffen mit Partnern

Den Auftakt bildeten Treffen mit Jet2.com & Jet2Holidays, EasyJet Holidays, British Airways, TravelZoo, Love Holidays, dem britischen Verband ABTA, CBS travel und Travel Weekly. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der Flugverbindungen, weiteres Wachstum und eine vertiefte Zusammenarbeit bis 2027.

Die aktuelle Reisestudie des britischen Verbands ABTA zeigt eine weiterhin hohe Nachfrage: 88 Prozent der befragten britischen Erwachsenen haben in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Urlaub unternommen. Kroatien belegt laut dem Kroatischen Tourismusverband Platz 13 unter den Reisezielen, die Briten in den kommenden zwölf Monaten besuchen möchten. HTZ-Direktor Kristjan Staničić betonte, dass neben zusätzlichen Flugverbindungen auch die Qualität des touristischen Angebots weiter verbessert werden soll.

Britische Gästezahlen

Wie die Daten des Systems eVisitor zeigen, wurden in den ersten zehn Monaten 841.000 Ankünfte britischer Gäste verzeichnet, ein Plus von 2 Prozent. Dazu kamen 4,1 Millionen Nächtigungen, was einem Zuwachs von 1 Prozent entspricht.

Die meisten Nächtigungen entfielen auf die Gespanschaften (Verwaltungsbezirke) Dubrovnik-Neretva und Split-Dalmatien. Zu den gefragtesten Zielen zählten Dubrovnik, Split, Konavle, Župa dubrovačka, Rovinj und Zadar. „Besonders freut uns, dass britische Reiseveranstalter ihre Programme aktiv ausbauen, was sich direkt auf die Verlängerung der Hauptsaison auswirkt“, sagte Bisera Fabrio, Direktorin des Londoner HTZ-Büros.

Am kroatischen Messestand fand zudem eine Verkostung heimischer Weine statt. Organisiert wurde sie vom Kroatischen Tourismusverband gemeinsam mit der Kroatischen Wirtschaftskammer. Auf den Bildschirmen und Präsentationsflächen wird außerdem die neue Tourismuskampagne „Croatia – I hear it’s beautiful“ gezeigt. Im dazugehörigen Werbefilm spielt Hollywoodstar John Malkovich die Hauptrolle.