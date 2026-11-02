Ryanair streicht 7 Balkan-Routen: Auch Wien-Verbindung fällt weg

Sieben Routen fallen weg, zwei neue kommen dazu. Ryanair sortiert den Balkan für 2027 neu, und nicht jeder Flughafen bleibt im Spiel.

Ryanair richtet ihr Streckennetz in Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro für die Sommersaison 2027 neu aus. Sieben Linien entfallen, zugleich baut die Airline einzelne Verbindungen in der Region aus und kündigt neue Routen an.

Von den Änderungen sind mehrere Flughäfen in den vier Ländern betroffen. Mehrere Streichungen stehen im Zusammenhang mit Kapazitätskürzungen von Ryanair an einzelnen europäischen Standorten wie Berlin und Thessaloniki. Gleichzeitig baut die Airline ihr Angebot auf ausgewählten Märkten weiter aus, etwa mit einer neuen Linie zwischen Friedrichshafen und Zadar.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gestrichene Routen

Ab Berlin streicht Ryanair die Flüge nach Dubrovnik und Podgorica. Die Präsenz in der deutschen Hauptstadt war zuvor schon geschrumpft, denn in diesem Monat wurde die Berliner Basis mit sieben Flugzeugen geschlossen. Für 2027 rechnet die Airline mit einer Halbierung der Passagierzahlen ab Berlin.

Als Grund nennt sie hohe Flughafengebühren und Steuern im deutschen Flugverkehr. Die Strecke nach Dubrovnik war im April 2024 im Zuge der Basiseröffnung dort gestartet, anfangs mit zwei Flügen pro Woche. Die Linie nach Podgorica gibt es seit dem 4. September 2016, damals mit zwei wöchentlichen Flügen vom Flughafen Schönefeld.

In Kroatien fällt außerdem die Route von Rijeka nach Charleroi weg. Sie war im März 2022 mit zwei wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen worden.

In Bosnien-Herzegowina wird die saisonale Verbindung zwischen Sarajevo und Thessaloniki nicht erneuert. Sie war am 3. Juli 2024 mit zwei Flügen pro Woche gestartet.

Zuvor hatte Ryanair ihre Basis in Thessaloniki mit drei Flugzeugen für den Winter 2026 geschlossen und dies mit hohen Flughafengebühren begründet. Am Flughafen Thessaloniki wird die Winterkapazität gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent reduziert.

In Serbien bleibt Ryanair auch 2027 dem Flughafen Niš fern. Die Linien nach Korfu, Malta und Wien entfallen. Die Airline hat sich vergangene Woche vom serbischen Markt zurückgezogen und verweist auf regulatorische Probleme rund um den Treibstoff, die den Betrieb des Flughafens Niš beeinträchtigen.

Malta war seit November 2019 mit Niš verbunden, zunächst ganzjährig mit zwei wöchentlichen Flügen. Die Strecke nach Wien wurde im Juli 2021 mit zwei Verbindungen pro Woche aufgenommen, Korfu stand saisonal im Programm.

Mehrere der Streichungen hängen mit dem umfassenderen Kapazitätsabbau an den Ryanair-Basen quer durch Europa zusammen. Als Gründe führt die Airline je nach Standort unter anderem hohe Flughafengebühren und Steuern an, aber auch regulatorische Rahmenbedingungen, die den Betrieb beeinflussen.

Neue Verbindungen

Parallel zu den Kürzungen erweitert Ryanair ihr Angebot ab Zadar um eine Route nach Friedrichshafen. Der Start ist für den 3. Mai 2027 geplant, geflogen wird zweimal pro Woche, jeweils montags und freitags.

Bereits angekündigt ist die neue Verbindung zwischen Warschau-Modlin und Dubrovnik, die Ende März 2027 starten soll. In Sarajevo will die Airline ihr Angebot im Sommer 2027 ausbauen und voraussichtlich mehrere neue Linien ab der Hauptstadt bekannt geben.

Vorerst sind Zadar-Friedrichshafen und Warschau-Modlin-Dubrovnik die einzigen neuen Ryanair-Routen in der Region für 2027.