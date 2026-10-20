Ryanair-Chef warnt: 2027 droht ein Preisschock beim Fliegen

Billigfliegen war gestern – ein Branchenriese schlägt Alarm und nennt konkrete Zahlen für das, was Reisende bald erwartet.

Ryanair-Chef Michael O’Leary warnt vor erheblichen Preiserhöhungen im europäischen Luftverkehr. Angesichts steigender Kerosinkosten und eines schrumpfenden Streckennetzwerks rechnet er damit, dass Flugtickets in Europa bis zum Jahr 2027 um bis zu 20 Prozent teurer werden könnten. „Wir werden im nächsten Jahr in Europa einen Anstieg der Flugpreise um zehn, 15, vielleicht sogar 20 Prozent erleben“, so O’Leary.

Treibstoff & Absicherung

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die stark gestiegenen Kerosinpreise, die im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg stehen. Ryanair hat sich zwar bis März 2027 noch für 80 Prozent seines Treibstoffbedarfs zu einem Preis von 67 Dollar pro Barrel abgesichert – doch ab April 2027 gilt diese Absicherung nur noch für 15 Prozent des benötigten Treibstoffs, und das zu einem deutlich höheren Preis von 85 Dollar pro Barrel.

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Belgiens Flugsteuer

Hinzu kommt ein rückläufiges Angebot an Flugverbindungen, das O’Leary auf Insolvenzen und Übernahmen im Airline-Sektor zurückführt. Ryanair selbst hat bereits konkrete Maßnahmen angekündigt: Im Winterflugplan werden 20 Strecken in Belgien gestrichen. Hintergrund ist die geplante Anhebung der belgischen Flugsteuer ab Jänner – von bisher zwei auf künftig sieben Euro.