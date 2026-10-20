Balkanland macht Tanken ab heute noch günstiger

Slowenien passt seine Kraftstoffpreise an und für Kärntner Autofahrer könnte sich der Grenzübertritt bald noch mehr lohnen.

Ab dem 20. Oktober 2026 gelten in Slowenien neue Kraftstoffpreise. Während der Benzinpreis um vier Cent auf 1,702 Euro pro Liter sinkt, verteuert sich Diesel um 4,2 Cent auf 1,923 Euro pro Liter. Für Autofahrer aus Kärnten und dem übrigen Österreich bleibt das Nachbarland damit weiterhin eine vergleichsweise günstige Tankalternative – in Kärnten liegt der Benzinpreis derzeit bei rund 1,800 Euro, der Dieselpreis hat die Zwei-Euro-Marke bereits überschritten.

Staatliche Preisregulierung

Die Preisanpassungen erfolgen im Rahmen eines staatlichen Regulierungsmechanismus, den die slowenische Regierung 2022 eingeführt hat. Das System sieht vor, die Preise für Normalbenzin, Diesel und Heizöl alle zwei Wochen auf Basis der internationalen Rohölmärkte sowie des Euro-Dollar-Wechselkurses neu zu berechnen. Ziel der Regulierung ist es, die Belastung für Konsumenten in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

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Auch nach der aktuellen Dieselpreiserhöhung bleibt der Kraftstoff in Slowenien günstiger als im benachbarten Kärnten. Für viele Kärntner Autofahrer ist der Grenzübertritt zum Tanken bereits gängige Praxis. Die nun in Kraft tretende Benzinpreissenkung dürfte diesen Trend weiter verstärken, insbesondere für Fahrzeuge mit Ottomotor.

Der regelmäßige Anpassungsmechanismus des slowenischen Modells sorgt dafür, dass die Preise nahe am aktuellen Marktgeschehen bleiben – ein Umstand, der Slowenien nicht nur für Kärntner, sondern für österreichische Grenzbewohner generell als Tankalternative attraktiv hält.