Bosnien plant Strom-Boom, doch das Netz droht zu kollabieren

Auf dem Papier wächst Bosniens Stromerzeugung auf das Dreifache. Der Netzbetreiber blickt trotzdem mit Sorge auf die Leitungen im Land.

In Bosnien und Herzegowina sind Solar- und Windkraftprojekte mit einer Gesamtleistung von 18.100 Megawatt in Vorbereitung. Der Unabhängige Systembetreiber NOSBiH warnt vor Engpässen im Übertragungsnetz. Als wichtigste Stellschrauben nennt er Batteriespeicher und deutlich höhere Investitionen ins Netz.

Im Register der Anschlussanträge bei Elektroprenos BiH sind Solarvorhaben mit rund 13.500 MW und Windprojekte mit rund 4.600 MW verzeichnet. Die Projekte befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen, von ersten Konzepten bis zu weit gediehenen Unterlagen. Ein Registereintrag ist noch keine Zusage zum Bau.

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Zum Vergleich: Laut der Staatlichen Regulierungskommission für Elektrizität (DERK) betrug die installierte Leistung aller Erzeugungsanlagen im Jahr 2025 insgesamt 5.547,42 MW. Die gemeldeten Solar- und Windvorhaben erreichen damit etwa das 3,3-Fache des heutigen Bestands.

Warnung vor Engpässen

Im Indikativen Plan zur Entwicklung der Erzeugung für die Jahre 2027 bis 2036 hält NOSBiH fest, dass die erwartete Integration neuer Solar- und Windkraftwerke „potenziell zu Engpässen im Übertragungsnetz, möglichen Systemzusammenbrüchen sowie einer komplexeren Steuerung des Übertragungssystems von BiH führen kann“. Erschwerend komme hinzu, dass die Qualität der Hilfsdienste, die das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch sichern, laufend abnehme.

Für den weiteren Anschluss neuer Anlagen brauche es daher einen gezielten Ausbau des Übertragungsnetzes und zusätzliche Kapazitäten, um das System zu stabilisieren. Der Vergleich der geplanten mit der heutigen Leistung bezieht sich auf Erzeugungskapazitäten und nicht auf Jahresmengen. Wie viel Strom tatsächlich produziert wird, hängt unter anderem von der Verfügbarkeit der Anlagen, von Sonneneinstrahlung und Wind sowie von den hydrologischen Verhältnissen ab.

Rolle der Batteriespeicher

Als Brücke auf mittlere Sicht, bis umfangreichere Netzinvestitionen greifen, nennt NOSBiH Batteriespeicher für elektrische Energie. Solche Systeme können Überschüsse aufnehmen und später wieder abgeben. Außerdem sind sie in der Lage, Systemdienstleistungen bereitzustellen, die für einen stabilen Netzbetrieb nötig sind.

Mit den Änderungen des Netzkodex, der Marktregeln und weiterer Vorschriften, die Ende 2025 beschlossen und genehmigt wurden, besteht nun ein rechtlicher Rahmen für den Anschluss von Stromspeichern an das Übertragungsnetz. NOSBiH erwartet davon eine flexiblere Steuerung des Systems und einen größeren Kreis an Teilnehmern, die System- und Hilfsdienste erbringen können.

Neue Projekte wurden auch 2025 weiter angemeldet, obwohl die Großhandelspreise für Strom deutlich gesunken sind, vor allem in jenen Stunden, in denen Solarkraftwerke üblicherweise produzieren. Die Vielzahl der Vorhaben unterstreicht das Interesse der Investoren.

Parallel dazu braucht es Investitionen in eine Infrastruktur, die neue Erzeugung aufnehmen und sicher zu den Verbrauchern bringen kann.