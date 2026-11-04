Neues „Wiener Straucherl“ in Mariahilf: Hier darf die Natur wild wachsen

Zwischen Beton und Verkehr wächst in Mariahilf etwas Wildes. Dichte Sträucher sollen Vögeln Platz schaffen und den Bezirk kühlen.

Im Alfred-Grünwald-Park in Wien-Mariahilf ist das erste „Wiener Straucherl“ des 6. Bezirks angelegt worden. Das Vorhaben soll die Artenvielfalt fördern und dem dicht verbauten Stadtgebiet helfen, sich an den Klimawandel anzupassen.

Ort des Geschehens

Mit der frischen Bepflanzung im Alfred-Grünwald-Park entsteht in Wien-Mariahilf erstmals ein „Wiener Straucherl“. Die Magistratsdirektion sowie die Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten und Umweltschutz setzen das Projekt gemeinsam um.

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Um Pflege und Erhalt kümmert sich die Abteilung Wiener Stadtgärten. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hebt hervor: „Auch beim Wiener Straucherl geht es in erster Linie um mehr Lebensqualität für unsere Stadt: Gerade im dichtverbauten sorgt jedes Stück Grün für Abkühlung, gute Luft und ist ein erholsamer Blickfang.“

Urbanes Ökosystem

Beim „Wiener Straucherl“ handelt es sich um ein kleines urbanes Ökosystem, das eine Fläche von mindestens 50 m² umfasst. Gepflanzt werden ausschließlich verschiedene Straucharten, wobei natürlich gewachsene, dichte Hecken als Vorbild dienen. Zahlreiche Tiere und Insekten, vor allem Vögel, finden dort einen Ort zum Brüten, Nahrung und Schutz.

Anders als regelmäßig gestutzte Hecken bekommt das Straucherl nach einigen Jahren ein naturnahes, bewusst wilderes Aussehen. Stadtgartendirektor Karl Hawliczek hält fest: „Die über 1.000 Park- und Grünanlagen der Wiener Stadtgärten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Förderung der Biodiversität und zur Anpassung an den Klimawandel.“

Außerdem sagt er: „Mit der Pflanzung von ‚Wiener Straucherl‘ setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Biodiversität und ein klimaresilienteres Wien.“ Bezirksvorsteherin Julia Lessacher hebt die Bedeutung für die unmittelbare Umgebung hervor: „Naturnahe Plätze mit heimischen Sträuchern haben in der Stadt mehrere Wirkungen: Sie bieten Vögeln und Insekten einen Lebensraum, verbessern die Luftqualität und sorgen für ein angenehmeres Mikroklima. Das ist an heißen Tagen deutlich spürbar, besonders entlang der Linken Wienzeile.“

Wiener Wäldchen

Die Grundidee des Straucherls geht auf das Projekt „Wiener Wäldchen“ zurück. Czernohorszky sagt: „Das Wiener Straucherl leitet sich in seiner Grundidee von unserem ‚Wiener Wäldchen‘, das wir bereits 15 Mal in ganz Wien gepflanzt haben.“

Ein „Wiener Wäldchen“ ist ein kleiner, naturnaher Wald auf mindestens 100 m², beim Straucherl kommen dagegen ausschließlich Sträucher in die Erde. Die beiden Konzepte sind als wechselseitige Ergänzung zu verstehen. Wo genügend Platz und passende Bedingungen vorhanden sind, wird weiterhin ein „Wiener Wäldchen“ angelegt.

Kleinere oder weniger geeignete Flächen lassen sich mit dem Straucherl zusätzlich naturnah begrünen. 2022 ging das Projekt „Wiener Wäldchen“ mit dem ersten Mini-Wald im Stefan-Weber-Park im 5. Bezirk an den Start. Mittlerweile zählt die Stadt fünfzehn Wäldchen.

Das erste „Wiener Straucherl“ Wiens wurde 2026 am Carl-Szokoll-Platz im 9. Bezirk gepflanzt. Lessacher ordnet die neue Maßnahme in Wien-Mariahilf ein: „Das ‚Wiener Straucherl’ ist daher eine sinnvolle Maßnahme neben dem Naschpark. Es macht unser Grätzl widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und steigert die Lebensqualität für die Mariahilfer*innen.“