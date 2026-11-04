AK prüft 45 Fitnessstudios: Enorme Unterschiede bei den Preisen

Das Gym-Abo lockt mit kleinen Preisen, doch im Vertrag lauern Fallen. Ein Vergleich von 45 Studios zeigt, worauf es ankommt.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat die Tarife von Fitnessstudios in vier Regionen verglichen und gibt Hinweise zu Vertragsabschluss und Angebot. Wer trainieren möchte, sollte Leistungen und Konditionen genau prüfen.

In die Erhebung flossen 45 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr ein. Gegenübergestellt wurden Jahresmitgliedschaften mit monatlicher Zahlung und unlimitiertem Training. Das Spektrum der Leistungen reicht vom schlichten Training über betreute Work-outs und Kursangebote bis zu Wellnessbereichen.

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Die Monatsbeiträge liegen zwischen 24,90 und 123 Euro. Je nach Studio kommen zusätzliche Gebühren von bis zu 97 Euro dazu. Im Durchschnitt belaufen sich die monatlichen Kosten auf 56 Euro.

Das erste Trainingsjahr kostet insgesamt zwischen 328,80 und 1.476 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise um 1,56 Prozent gestiegen. Die deutlichen Preisunterschiede erklären sich unter anderem durch den unterschiedlichen Leistungsumfang der Studios.

Vertragsbindung

„30 Fitnessstudios bieten monatlich kündbare Tarife an.“ Damit lässt sich ein Vertrag rasch beenden.

Von mehrjährigen Vertragsbindungen ist abzuraten. Solche Bindungen sind zwar oft rechtswidrig, manche Anbieter bestehen dennoch darauf, und die Durchsetzung auf rechtlichem Weg kostet viel Zeit und Nerven.

Wer mehrere Monate im Voraus bezahlt, bekommt sein Geld bei einer Schließung des Studios oder einem Besitzerwechsel nur schwer zurück, auch wenn ein Anspruch besteht. Kommt es zum Konkurs, bleibt lediglich die Anmeldung im Insolvenzverfahren. Die im Voraus bezahlten Beiträge sind in der Regel verloren.

Trainingsbedingungen

Ob jemand dranbleibt und Erfolg hat, hängt wesentlich von den Trainings- und Rahmenbedingungen ab. Die Öffnungszeiten sollten sich mit dem Alltag vereinbaren lassen, damit regelmäßiges Training möglich ist. Auch die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten können eine Rolle spielen.

Die Trainingsflächen sollten zu den eigenen Vorstellungen passen, und zu den geplanten Zeiten müssen genügend Geräte frei sein. Fachliche Betreuung unterstützt bei Trainingsplan, Ausführung und Fortschrittskontrolle.

Dabei sollte auf individuelle Wünsche eingegangen und nach Erkrankungen sowie Vorverletzungen gefragt werden. Wer Wert auf Wellness legt, sollte klären, ob es solche Angebote gibt und ob sie extra kosten.

Ein Probetraining zu einer selbst gewählten Zeit zeigt, ob Studio und Ablauf passen. Bevor man unterschreibt, sollten alle wesentlichen Punkte geklärt sein.

Mündliche Zusagen gehören schriftlich festgehalten, und eine Kopie des Vertrags sollte ausgehändigt werden. Beachtet werden muss auch die Hausordnung, weil manche Studios etwa das Mitnehmen von Getränken oder Nahrungsmitteln einschränken.

Der gesamte Preisvergleich sowie Informationen zu häufigen Problemen mit Fitnessstudio-Verträgen finden sich unter Konsumentenschutz | Arbeiterkammer Oberösterreich.