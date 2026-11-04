Warnung vor Sommersprossen-Trend: Drei Henna-Produkte fallen durch

Fake Freckles boomen auf TikTok, doch ein beliebter Farbstoff hat auf der Haut nichts verloren. Drei Online-Produkte stehen nun im Fokus.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt vor Henna-Produkten für die Haut. Der Farbstoff Lawsone ist in der EU nicht zugelassen, und bei drei online geprüften Artikeln fielen gravierende Kennzeichnungsmängel auf. Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit wurde informiert.

Auf TikTok und Instagram erfreut sich der Beauty-Trend „Fake Freckles“ großer Beliebtheit. Der VKI rät inzwischen davon ab, Henna auf die Haut aufzutragen. Der färbende Inhaltsstoff Lawsone besitzt in der Europäischen Union keine Zulassung als Farbstoff für kosmetische Mittel, die auf der Haut angewendet werden.

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Als Haarfärbemittel darf Henna unter bestimmten Voraussetzungen verwendet werden. Für Sommersprossen oder andere Hautbemalungen gibt es hingegen keine Zulassung.

Anlass für die Warnung ist die Prüfung von drei Online-Artikeln durch den VKI. Sie gilt auch für Produkte, die unter der Bezeichnung „Black Henna“ verkauft werden.

Natürliches Henna ergibt keine tiefschwarze Färbung, für den dunklen Farbton wird häufig mit zusätzlichen Farbstoffen nachgeholfen. PPD darf in der EU nicht für Anwendungen auf der Haut eingesetzt werden. Birgit Schiller, Kosmetik- und Chemikalien-Expertin im VKI, stellt klar: „Für die Anwendung auf der Haut ist PPD in der EU nicht zugelassen. Produkte mit ´Black Henna auf PPD-Basis´ für Hautbemalungen dürfen daher nicht verkauft werden“.

Geprüfte Produkte

Unter die Lupe nahm der VKI drei Produkte, die über Amazon angeboten und ausdrücklich für die Haut beworben wurden: die „Golecha Henna Tube Schwarz für Körperbemalung, PPD-frei“, den „Golecha Henna-Kegel, rotbraun“ sowie das Set „Henna Tattoo Temporäre Tattoo Natürliche Kegel“. Bei allen Artikeln fehlten gesetzlich vorgeschriebene Angaben, darunter vollständige Inhaltsstofflisten, Füllmengen und weitere verpflichtende Kennzeichnungen.

Wegen der mangelhaften Deklaration blieb offen, ob es sich beim untersuchten schwarzen Henna tatsächlich um „Black Henna“ handelte. Besonders problematisch ist der Farbstoff Para-Phenylendiamin (PPD), der für die schwarze Färbung oft beigemengt wird. Schon nach einmaligem Kontakt kann PPD Allergien auslösen und lebenslange Sensibilisierungen nach sich ziehen.

VKI-Empfehlung

Schiller kommentiert die Lage so: „Es lässt sich natürlich nicht verhindern, dass Henna-Produkte als Haarfärbemittel verkauft, von Konsument:innen aber für künstliche Sommersprossen oder andere Hautbemalungen zweckentfremdet werden. Wird vom Hersteller nicht ausdrücklich mit einer Anwendung auf der Haut geworben, können Behörden gegen diese Verwendung kaum vorgehen. Der VKI rät dennoch klar von dieser Zweckentfremdung ab: Die Sicherheit von Henna wurde für eine dauerhafte Anwendung auf der Gesichtshaut nicht bewertet, gesundheitliche Risiken können daher nicht ausgeschlossen werden“.

Für künstliche Sommersprossen empfiehlt der VKI speziell dafür entwickelte Kosmetikprodukte, etwa Sommersprossenstifte aus Drogeriemärkten. Von Henna auf der Haut, insbesondere von „Black Henna“, rät er ab.

Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit als zuständige Behörde wurde informiert.

Die ausführlichen Testergebnisse stehen in der November-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.