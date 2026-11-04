„Massaker“: 33 Tote nach Angriff auf Schule, Dutzende unter Trümmern befürchtet

Montags gab es Hilfe, diesmal kam der Tod. Zwei Luftschläge treffen Schule und Schutzraum, unter den Trümmern wird noch gesucht.

Ein russischer Luftangriff hat im Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja eine für Hilfsgüter genutzte Schule und einen Schutzraum getroffen. Laut Wolodymyr Selenskyj kamen dabei 33 Menschen ums Leben.

Der Angriff ereignete sich am Montag, rund 15 Kilometer von der Front entfernt. Nach Selenskyjs Angaben konnten fünf Menschen gerettet werden, mehr als 50 könnten noch unter den Trümmern eingeklemmt sein. Die Bergungsarbeiten gingen weiter.

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Nach Angaben von Selenskyj galten die Luftschläge einer Schule, die für humanitäre Zwecke genutzt wurde. „Menschen haben dort humanitäre Hilfe erhalten.“ Jeden Montag seien dort Hilfsgüter ausgegeben worden.

Die Angriffe seien erfolgt, als die ersten Menschen eintrafen. Ein zweiter Luftangriff habe einen Schutzraum getroffen, in dem sich Menschen in Sicherheit gebracht hatten.

Selenskyjs Reaktion

Selenskyj sprach von einem „entsetzlichen Angriff“ und nannte das Geschehen „eines der größten Massaker, das von den Russen seit dem Beginn dieses Krieges begangen wurde„. Außerdem sagte er: „Ein einziger Angriff hat 33 Menschen getötet. Fünf Menschen wurden gerettet und mehr als 50 könnten noch unter den Trümmern eingeklemmt sein.“

Auftritt in Berlin

Am Dienstag trat Selenskyj in Berlin bei einer internationalen Sicherheitskonferenz auf. Er warnte vor einem weiteren Erstarken prorussischer Parteien in Deutschland und Europa. Die von Russland angegriffene Ukraine hätte „nicht überlebt ohne Deutschland und andere europäische Länder“, sagte er.

Mit Blick auf mögliche kremlfreundliche Regierungen fragte er: „Was bleibt dann von der europäischen Sicherheitsarchitektur?“

Selenskyj traf sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.