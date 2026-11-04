Mieterhöhung im Postkasten? Wiener Gratis-Rechner checkt jetzt die Forderung

Der Brief vom Vermieter kündigt mehr Miete an. Ein neues Online-Tool der Stadt Wien rechnet nach, und zwar ohne Namen und ohne Kosten.

Mit dem neuen Wertsicherungsrechner der MieterHilfe lassen sich Mietzinserhöhungen unkompliziert, gratis und anonym überprüfen. Mieterinnen und Mieter sehen damit, ob eine Erhöhung mit den gesetzlichen Vorgaben im Einklang steht, und können bei Bedarf eine Beratung in Anspruch nehmen.

Auf mieterhilfe.at errechnet das Tool, welcher Mietzins rechnerisch zulässig ist. Es berücksichtigt dabei die geltenden Wertsicherungsregeln sowie die Mietpreisbremse, die von der Bundesregierung im Vorjahr beschlossen wurde. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch sagt: „Der Wertsicherungsrechner ist ein neues Instrument im Beratungskanon der Stadt Wien. Dadurch wird es möglich, Vorschreibungen unkompliziert, unbürokratisch und kostenlos zu überprüfen.“

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Die Anwendung im Internet kostet nichts, verlangt keine Preisgabe der Identität und ist einfach zu handhaben. Angesprochen sind Mieterinnen und Mieter, die eine Erhöhung rasch gegenprüfen möchten. „Denn als internationale Hauptstadt des sozialen Wohnens steht die Stadt Wien an der Seite der Mieterinnen und Mieter“, so Hanel-Torsch weiter.

Der Service erweitert die bestehende Beratung der MieterHilfe, die aktuelle Mietpreisbremse fließt dabei in die Berechnung ein. Wer einige Angaben aus dem Mietvertrag einträgt, erhält vom Tool den zulässigen Mietzins. Weicht das Ergebnis vom vorgeschriebenen Betrag ab, ist ein Gespräch mit den Expertinnen und Experten der MieterHilfe ratsam.

Gesetzliche Grenzen

Die Grundlage bilden die gesetzlichen Grenzen. Der Mietzins darf höchstens einmal pro Jahr angepasst werden, und im Vertrag muss dafür eine wirksame Wertsicherungsvereinbarung stehen.

Im geregelten Mietbereich, zu dem unter anderem viele Altbauwohnungen und Gemeindewohnungen zählen, sind 2026 höchstens 1 Prozent mehr erlaubt, 2027 höchstens 2 Prozent. Am freien Markt darf die Inflation bis zu einer Marke von 3 Prozent zur Gänze einfließen, vom darüber hinausgehenden Anteil wird nur die Hälfte angerechnet. Bei einer Jahresinflation von 3,6 Prozent im Jahr 2025 ergibt das für 2026 eine maximale Erhöhung von 3,3 Prozent.

Das Mieten-Wertsicherungsgesetz gilt für Haupt- und Untermietverträge im Voll- und Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Im gemeinnützigen Wohnbau kommt es nur in bestimmten Ausnahmefällen zum Tragen, weshalb lediglich ein kleiner Teil der Genossenschaftswohnungen betroffen ist.

Der Rechner ist unter https://mieterhilfe.at/tools/wertsicherungsrechner abrufbar.

Beratung der MieterHilfe

Die MieterHilfe, ein Service der Stadt Wien, hilft seit 1995 kostenlos bei Fragen zu Mietvertrag, Kaution und Mietzinserhöhungen. Telefonisch ist sie unter 01/4000-8000 erreichbar, und zwar Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Bereichsleiter Christian Bartok betont: „Die neuen Regelungen zur Wertsicherung werfen bei etlichen Mieterinnen und Mietern Fragen auf. […] Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.“ Zum Hintergrund: Mit 1. April 2026 waren in vielen Mietverhältnissen wieder Anpassungen möglich, allerdings unter strengeren Voraussetzungen durch die Mietpreisbremse.