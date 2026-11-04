Deutsche und Dänen investieren in Bosnien: 12 Windräder geplant

Bei Mostar soll einer der größeren Windparks der Herzegowina entstehen. Deutsche und dänische Investoren stehen hinter dem Vorhaben. Eine wichtige Behördenentscheidung ist bereits gefallen, doch das Projekt sorgt auch für Kritik.

In Bosnien und Herzegowina wird ein neuer Windpark mit zwölf Windrädern und einer Gesamtleistung von 79,2 Megawatt (MW) vorbereitet. Das Projekt trägt den Namen Pločno und wird vom Mostarer Unternehmen ENERGY 3 entwickelt. Das Föderale Ministerium für Umwelt und Tourismus hat nun entschieden, dass nach einer ersten Prüfung keine zusätzliche umfassende Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich ist.

Der entsprechende Bescheid wurde am 23. Oktober 2026 ausgestellt und am 2. November veröffentlicht. Damit ist ein wichtiger Schritt für das Vorhaben abgeschlossen. Eine endgültige Baugenehmigung liegt dadurch allerdings noch nicht vor. Der Investor muss weitere gesetzliche Auflagen erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen einholen.

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Zwölf Windräder bei Mostar geplant

Der Windpark soll auf der Hochebene Pločno zwischen den Gebirgen Velež und Prenj, oberhalb des Tals Bijelo Polje entstehen. Laut dem aktuellen Ministeriumsbescheid liegen die geplanten Standorte der Windräder auf einer Seehöhe zwischen rund 1.240 und 1.430 Metern.

Vorgesehen sind zwölf moderne Windturbinen mit einer Leistung von jeweils 6,6 MW. Insgesamt soll der Windpark damit auf 79,2 MW kommen. Als Referenzmodell ist eine Anlage des Herstellers Siemens Gamesa vorgesehen. Die Rotoren könnten einen Durchmesser von bis zu 155 Metern erreichen.

Die erwartete jährliche Stromproduktion wird in den Projektunterlagen mit rund 192.000 Megawattstunden angegeben. Damit könnte der Windpark rechnerisch Strom für Zehntausende Haushalte erzeugen. Wie viel tatsächlich produziert wird, hängt unter anderem von den Windverhältnissen und der späteren technischen Ausführung ab.

Deutsche und Dänen halten 70 Prozent

Besonders interessant ist die Eigentümerstruktur des Projektentwicklers ENERGY 3. Wie das Wirtschaftsportal BiznisInfo.ba unter Berufung auf das Unternehmensregister berichtet, halten Investoren aus Deutschland und Dänemark gemeinsam 70 Prozent des Unternehmens.

Den größten Anteil besitzt die deutsche E & A Beteiligungs-GmbH aus Husum mit 50 Prozent. Weitere 20 Prozent gehören dem dänischen Unternehmen Nordic Power Partners P/S, das im Bereich erneuerbarer Energien tätig ist.

Die restlichen 30 Prozent liegen bei Partnern aus Bosnien und Herzegowina. Jasmin Bejdić hält 25 Prozent, während das Mostarer Unternehmen IMPRO IMPEX mit fünf Prozent beteiligt ist.

Damit steht hinter dem Vorhaben eine Kombination aus deutschem, dänischem und heimischem Kapital. Wann die Investoren mit dem Bau beginnen können, hängt von den weiteren Genehmigungen und der Umsetzung des Projekts ab.

Auch neue Straßen und Stromleitungen nötig

Für den Windpark müssen nicht nur die Turbinen errichtet werden. Geplant sind auch umfangreiche Infrastrukturarbeiten, darunter rund 24 Kilometer neue Zufahrts- und Servicestrecken sowie die Sanierung von etwa zwei Kilometern bestehender Wege.

Hinzu kommen Kabelverbindungen, elektrotechnische Anlagen und ein Umspannwerk. Dieses soll den Anschluss an das bestehende 400-kV-Hochspannungsnetz im Raum Mostar ermöglichen. Der erzeugte Strom könnte damit in das Stromversorgungssystem von Bosnien und Herzegowina eingespeist werden.

Umweltschützer äußern Bedenken

Das Vorhaben ist allerdings nicht unumstritten. Im Zuge der behördlichen Prüfung gingen Einwände von Bürgern, Umweltorganisationen und zuständigen Institutionen ein. Im Mittelpunkt standen mögliche Auswirkungen auf die Natur, insbesondere auf Vögel und Fledermäuse.

Umweltschutzorganisationen forderten zusätzliche Untersuchungen, um mögliche Risiken für die Tierwelt genauer beurteilen zu können. Auch die Eingriffe in das Landschaftsbild und die Auswirkungen der notwendigen Infrastruktur wurden thematisiert.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das kulturhistorische Erbe der Region. In den Unterlagen wird unter anderem die archäologische Fundstätte Crkvina-Kuti erwähnt. In ihrer Nähe sind Infrastrukturarbeiten, darunter eine Zufahrtsstraße, vorgesehen.

Das Ministerium prüfte die vorgebrachten Stellungnahmen und kam zu dem Schluss, dass unter Einhaltung vorgeschriebener Schutzmaßnahmen keine zusätzliche umfassende Umweltverträglichkeitsstudie notwendig ist.

Zu den Auflagen zählen unter anderem Maßnahmen zum Schutz von Boden und Gewässern, Vorgaben für den Umgang mit Abfällen, die Begrenzung von Lärm sowie die Beobachtung möglicher Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere.

Wann beginnt der Bau?

Mit einer geplanten Leistung von fast 80 MW zählt Pločno zu den größeren Windkraftprojekten, die derzeit in der Herzegowina vorbereitet werden. Die Region gewinnt für die Erzeugung erneuerbarer Energie zunehmend an Bedeutung. Bereits bestehende Windparks zeigen, dass das Windpotenzial wirtschaftlich genutzt werden kann.

Für Pločno ist nun eine wichtige behördliche Hürde genommen. Ein konkreter Termin für den Baubeginn steht jedoch noch nicht fest. Zunächst müssen die weiteren Genehmigungen vorliegen und die technischen sowie infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden.