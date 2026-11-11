Fußfessel durchgeschnitten: Meghans Vater verhaftet

Eine durchtrennte Fußfessel verändert alles für Thomas Markle. Aus dem Hausarrest wird Haft, und der Weg in die Freiheit bleibt versperrt.

Thomas Markle hat während seines Hausarrests die elektronische Fußfessel abgenommen und ist neuerlich festgenommen worden. Ein Gericht verfügte, dass der 82-Jährige in Haft bleibt, und zwar ohne die Möglichkeit, sich gegen Kaution freizukaufen.

Wie der stellvertretende Bundesstaatsanwalt Bill Essayli angab, durchtrennte Markle das Überwachungsgerät um 1.45 Uhr Ortszeit in einer Senioreneinrichtung in Florida. Dass er in Haft bleiben muss, gab das US-Justizministerium bekannt.

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Zuvor hatte in Tampa, Florida, eine erste Anhörung stattgefunden. Danach durfte Markle unter Hausarrest und elektronischer Überwachung in die Senioreneinrichtung zurück.

Die Verlesung der Anklage war für einen späteren Termin in Kalifornien vorgesehen. Zu den Vorwürfen hatte er sich anfangs nicht geäußert. Nachdem er die Fußfessel entfernt hatte, entschied das Gericht, ihn in Haft zu nehmen und keine Kaution zuzulassen.

Die Vorwürfe

Festgenommen worden war Markle bereits am Freitag, angeklagt wegen des mutmaßlichen Besitzes von kindermissbräuchlichem Material. Ermittler hatten zwei Lagerräume im Raum Los Angeles durchsucht, die er seit fast zwanzig Jahren gemietet hatte.

Sie stellten dort 78 Gegenstände sicher, darunter Bildmaterial und Bücher, die mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen in Zusammenhang stehen. Schon früher war außerdem auf den Philippinen belastendes Material aufgetaucht.

Meghans Reaktion

Meghan war nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“. Nach eigenen Angaben hatten britische Sicherheitsbehörden sie schon 2018 über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert.

Die Beziehung zwischen Meghan und Thomas Markle gilt seit Langem als angespannt.

Bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 hatte Charles, damals noch Thronfolger, sie zum Altar geführt.