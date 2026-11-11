Hilferuf über Videospiel: 17-Jährige nach 500 Tagen aus Keller befreit

Ein Handy ohne Mobilfunk, aber mit WLAN. Für eine Vermisste wird ein beliebtes Online-Spiel zur einzigen Verbindung nach draußen.

Ein Hilferuf im Videospiel „Among Us“ hat die vermisste Kylie Arellano zurück in die Freiheit geführt. Ein Mitspieler verständigte das FBI, am 1. November wurde die mittlerweile 17-Jährige in Huntington im US-Bundesstaat Oregon befreit.

Der Mann, der sie festhielt, hatte der Jugendlichen ein Handy überlassen, das zwar kein Mobilfunknetz, wohl aber WLAN nutzen konnte. Damit spielte Arellano „Among Us“ und kam so mit einem jungen Mitspieler in Kontakt. Mitte Oktober 2026 tauschten die beiden ihre Kontaktdaten aus.

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Der Mitspieler weihte seine Mutter ein, und diese wandte sich an das FBI. Am 1. November stellte die Mutter eine Videoverbindung zu Arellano her, während Ermittler mithörten. Noch am selben Tag holten Einsatzkräfte die 17-Jährige aus einem Haus in Huntington.

In dem Videogespräch erzählte Arellano, wie sie den Mann kennengelernt habe und dass sie gegen ihren Willen in Oregon festgehalten werde. Dank des entscheidenden Hinweises aus dem Spiel konnten die Behörden die Adresse ausfindig machen und die Jugendliche noch am selben Tag herausholen.

Das Verschwinden

Im Mai 2025 verschwand die damals 15-jährige Arellano aus Garden City im Norden Utahs. Das FBI und das Sheriffbüro des Rich County gingen über Monate zahlreichen Hinweisen aus den USA und dem Ausland nach.

Laut Anklage hatte Adam Hunter Harmel (39) das Mädchen im Internet kennengelernt, ihm Geld geboten und war schließlich nach Utah gefahren, um es abzuholen. Er soll die Jugendliche gegen ihren Willen nach Huntington in Oregon gebracht und in seinem Haus eingesperrt haben. Um zu verhindern, dass sie Hilfe rufen konnte, soll er ihr Handy in einen Fluss geworfen haben.

Schwere Vorwürfe

Den Ermittlern zufolge gab Arellano an, während der mehr als 500 Tage in Gefangenschaft immer wieder geschlagen und sexuell missbraucht worden zu sein. Im Keller habe sie neben dem Mann schlafen müssen. Damit sie nicht fliehen konnte, habe er ein Messer unter seinem Kissen aufbewahrt.

Harmel ist festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, eine Minderjährige in einen anderen US-Bundesstaat verschleppt zu haben, um sie sexuell zu missbrauchen.

Eine Bundes-Grand-Jury erhob am 10. November 2026 gegen Adam Hunter Harmel Anklage wegen eines Falls des Transports einer Minderjährigen mit der Absicht, sexuelle Handlungen auszuüben; zuvor war er aufgrund einer Strafanzeige in Bundesgewahrsam genommen worden.

Schon 2024 soll er eine Sechsjährige sexuell missbraucht haben.

Zu einer Anklage kam es damals nicht.