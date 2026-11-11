Einst die schönste Frau Bosniens: Jetzt soll sie einen Minister ersetzen

Vor 23 Jahren wurde sie zur Miss Bosnien und Herzegowina gekürt. Nun könnte Irna Imamović ins Staatsparlament einziehen.

Die ehemalige Miss Bosnien und Herzegowina Irna Imamović steht vor dem Einzug ins Abgeordnetenhaus der Parlamentarischen Versammlung von Bosnien und Herzegowina. Hintergrund ist die Entscheidung von Verteidigungsminister Zukan Helez, sein bei den Parlamentswahlen 2026 gewonnenes Mandat ruhend zu stellen, um weiterhin dem Ministerrat anzugehören. Laut HRT hat Helez diesen Schritt bereits gesetzt. Die endgültige Mandatsübernahme durch Imamović ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Bei den Parlamentswahlen am 4. Oktober 2026 kandidierte Imamović für die Sozialdemokratische Partei (SDP) im Wahlkreis 4A, der den Kanton Zenica-Doboj und den Kanton Zentralbosnien umfasst. Die SDP erreichte dort 37.171 Stimmen und gewann einen Sitz im Staatsparlament. Diesen sicherte sich Zukan Helez, der auf Platz eins der Liste stand. Imamović kandidierte direkt hinter ihm und erhielt 4.259 Vorzugsstimmen.

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Obwohl die ebenfalls für die SDP kandidierende Lejla Velić mit 4.617 Vorzugsstimmen mehr Stimmen erhielt als Imamović, steht diese beim Nachrücken an erster Stelle. Der Grund liegt im Wahlrecht: Keine der beiden Kandidatinnen erreichte die erforderlichen 20 Prozent der Listenstimmen, weshalb die ursprüngliche Reihenfolge auf der Kandidatenliste entscheidend bleibt. Imamović steht dort auf Platz zwei und würde damit den Sitz von Helez übernehmen, solange dessen Mandat ruht.

Von der Miss-Wahl in die Politik

Imamović ist diplomierte Juristin und arbeitete laut ihrer veröffentlichten Parteibiografie als Fachmitarbeiterin für Rechts- und Personalangelegenheiten bei Elektrodistribucija Zenica. Politisch ist sie bereits seit Längerem aktiv: Sie gehört der Sozialdemokratischen Partei (SDP) an und sitzt im Gemeinderat von Kakanj. Zudem engagiert sie sich innerhalb der SDP-Organisationen in Kakanj und im Kanton Zenica-Doboj.

Bekannt wurde Imamović bereits 2003, als sie im Alter von 18 Jahren zur Miss Bosnien und Herzegowina gewählt wurde. Im selben Jahr vertrat sie ihr Heimatland bei der Miss-World-Wahl im chinesischen Sanya. Danach arbeitete sie als Model, wirkte in Werbespots und Musikvideos mit und verbrachte einen Teil ihrer Modelkarriere in Barcelona. Später absolvierte sie ein Studium der Rechtswissenschaften und wechselte in die juristische Berufswelt.

Imamović, die vor ihrer Heirat den Nachnamen Smaka trug, könnte nun den nächsten Schritt ihrer politischen Laufbahn machen. Mit einem Wechsel ins Staatsparlament würde sie von der kommunalen auf die gesamtstaatliche Ebene aufsteigen. Wann sie ihr Mandat tatsächlich übernehmen könnte, hängt von der formellen Abwicklung ab.