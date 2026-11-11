Hacker greifen die Kühlanlagen Hunderter Supermärkte in Europa an. Nun warnt der EU-Cyberchef vor möglichen Angriffen auf Haushaltsgeräte.

Nach den Cyberattacken auf Kühlgeräte in Supermärkten warnt der Cyberchef der EU, Juhan Lepassaar, vor Angriffen auf weitere vernetzte Technik. Er verlangt höhere Investitionen sowie Produkte, die von Anfang an sicher gebaut sind.

Im Oktober und November 2026 wurden Supermärkte in mindestens zwölf europäischen Ländern Ziel von Cyberangriffen auf ihre Kühlsysteme. Besonders schwer traf es Frankreich, wo nach Behördenangaben rund 700 Standorte des Lebensmittelhandels betroffen waren. Über die zunehmende Gefahr sprach Juhan Lepassaar, Direktor der EU-Cybersicherheitsagentur ENISA, in Brüssel.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

„Sicherheit kann man nicht erst im Nachhinein mitdenken, das geht schlicht nicht“, sagte Lepassaar. „Heute waren es Kühlschränke, morgen können es Router sein, übermorgen Haushaltsgeräte, und so weiter.“ Europa müsse deutlich mehr in den Schutz vor Cyberangriffen investieren.

Hersteller müssten ihre Produkte nach Ansicht Lepassaars von Anfang an so entwickeln, dass sie möglichst gut gegen Cyberangriffe geschützt sind. Dieses Prinzip wird als „Security by Design“ bezeichnet. Der EU-Cyberchef betonte, dass dafür deutlich mehr investiert werden müsse. Wirksame Cybersicherheit sei nicht billig, aber unverzichtbar, um schwere Angriffe und Ausfälle zu verhindern.

Sie sei deshalb so entscheidend, weil „jede einzelne Dienstleistung“ eine digitale Ebene enthalte, die ohne Schutz angreifbar sei. Im schlimmsten Fall fielen Dienste aus, „auf die man sich verlassen muss: dass die Polizei kommt, dass die Feuerwehr kommt, dass das Spital funktioniert, dass man im Verkehr von A nach B gelangt“. Lepassaar fügte hinzu: „Auf diese Dinge sind wir angewiesen, damit rund um die Uhr alles reibungslos läuft. Fallen sie aus, wirkt sich das unmittelbar aus.“

Angriffe in Frankreich

Besonders schwere Cyberangriffe ereigneten sich am 11. und 12. Oktober 2026 in Frankreich. Nach Angaben der Behörden manipulierten Hacker die Temperatursteuerung von Kühl- und Tiefkühlanlagen an rund 700 Standorten des Lebensmittelhandels. Dadurch stiegen die Temperaturen, zahlreiche Lebensmittel verdarben und mussten entsorgt werden. Nach französischen Ermittlungsangaben kam es auch zu Bränden. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot machte am 9. November die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) für die Angriffe verantwortlich.

Iran bestreitet die Vorwürfe. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Anschuldigungen Frankreichs als unbegründet und feindselig. Paris bestellte daraufhin den iranischen Botschafter ein und kündigte an, sich für EU-Sanktionen einzusetzen. ENISA-Direktor Lepassaar wollte die konkrete Schuldzuweisung nicht kommentieren. Er warnte jedoch davor, dass staatsnahe Cyberakteure aus Ländern wie Russland, Iran, China und Nordkorea regelmäßig europäische Unternehmen und Einrichtungen ins Visier nehmen. Dabei verwies er auch auf eine enge Zusammenarbeit zwischen russischen und iranischen Akteuren.

Neue Cyberregeln für Europa

In Brüssel stellte Lepassaar den neuen ENISA-Bericht zur Cybersicherheit in der Europäischen Union vor. Die EU reagiert auf zunehmende digitale Bedrohungen auch mit strengeren gesetzlichen Vorgaben. Der sogenannte Cyber Resilience Act verpflichtet Hersteller vernetzter Produkte künftig zu umfassenden Sicherheitsmaßnahmen bei Entwicklung, Herstellung und Wartung. Die wichtigsten neuen Produktanforderungen gelten ab dem 11. Dezember 2027. Erste Vorschriften sind jedoch bereits in Kraft: Seit dem 11. September 2026 müssen Hersteller bestimmte schwerwiegende Sicherheitsvorfälle und aktiv ausgenutzte Schwachstellen melden.

Zudem plant die EU, Größe und Ressourcen der ENISA zu verdoppeln. Das werde „nie“ ausreichen, sagte Lepassaar, „aber es ist ein erster guter Schritt“.