Kroaten und Griechen erfinden den „Suderplan“ – und ganz Wien darf mitmachen

Wien ist für seinen Grant berühmt. Doch ausgerechnet vier Menschen aus Kroatien und Griechenland zeigen den Wienern jetzt, wie man aus dem täglichen Ärger etwas Sinnvolles machen kann. Ihre ungewöhnliche Erfindung könnte sogar die Stadt verändern.

Die Straßenbahn kommt zu spät, Touristen blockieren den Gehsteig und der Nachbar stellt seinen Sperrmüll einfach vor die Haustür. Für viele Wiener sind solche Situationen der perfekte Anlass zum Sudern. Was bisher meistens beim Schimpfen geblieben ist, bekommt nun eine eigene Plattform: den „Wiener Suderplan“. Dahinter steckt das Start-up City Layers, gegründet von ehemaligen Studierenden der Technischen Universität Wien.

Vier Zugewanderte entdecken den Wiener Grant

Die Geschichte hat einen besonderen kulturellen Hintergrund. Vier ehemalige Studierende aus Kroatien und Griechenland haben sich ausgerechnet jene Eigenschaft vorgenommen, die viele Wiener als Teil ihrer Identität betrachten: das Granteln.

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Projektleiter ist der aus Kroatien stammende Lovro Končar-Gamulin. Gemeinsam mit seinem Team entwickelte er eine digitale Stadtkarte, auf der Menschen anonym festhalten können, worüber sie sich im Wiener Alltag ärgern.

Die Idee entstand aus einer Beobachtung: Wien wird regelmäßig für seine hohe Lebensqualität ausgezeichnet. Trotzdem gehört das ständige Beschweren für viele Menschen hier zum Alltag.

Für Menschen, die aus anderen Ländern nach Wien kommen, ist dieser Widerspruch besonders auffällig. Genau daraus machten die Entwickler ein Projekt, das Humor mit Stadtforschung verbindet.

Hier dürfen Wiener endlich offiziell sudern

Der Wiener Suderplan funktioniert denkbar einfach. Wer sich über etwas ärgert, öffnet die digitale Karte und markiert den entsprechenden Ort.

Anschließend kann man seinen Ärger einer Kategorie zuordnen und einen kurzen Kommentar hinterlassen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Zur Auswahl stehen zwölf Kategorien mit typisch wienerischen Bezeichnungen. Dazu zählen etwa „Grätzl-Gfrett“, „Wiener Grant“ oder „Beisl und Kaffeehaus“.

Schon in den ersten knapp zwei Wochen nach dem Start am 19. Oktober gingen mehr als 230 Meldungen ein.

Die Beschwerden reichen von verspäteten öffentlichen Verkehrsmitteln über schlechte Radwege bis zu achtlos weggeworfenem Müll. Auch laute Nachbarn, Autofahrer und Touristen bekommen ihr Fett ab.

Allerdings gelten klare Regeln: Persönliche Beleidigungen, Hasskommentare sowie die Nennung von Klarnamen, Kennzeichen oder genauen Adressen sind nicht erlaubt.

Hinter dem Spaß steckt eine wissenschaftliche Idee

Was zunächst wie ein humorvolles Internetprojekt aussieht, verfolgt ein deutlich größeres Ziel.

Die Gründer sind Architekten und Stadtplaner. Ihr Unternehmen City Layers entstand aus einem universitären Forschungsumfeld und beschäftigt sich mit sogenannten Community Maps.

Dabei handelt es sich um digitale Karten, auf denen Menschen ihre persönlichen Erfahrungen mit öffentlichen Räumen festhalten können.

Die Grundidee: Eine Stadt lässt sich nicht ausschließlich anhand von Verkehrszahlen, Statistiken und technischen Messungen verstehen. Entscheidend ist auch, wie ihre Bewohner den Alltag tatsächlich erleben.

Wenn sich beispielsweise besonders viele Menschen über eine Straßenkreuzung beschweren, könnte das auf ein Problem hinweisen, das in herkömmlichen Erhebungen bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

Allerdings sind die freiwilligen Einträge nicht repräsentativ. Sie zeigen zunächst, welche Probleme die teilnehmenden Menschen wahrnehmen, nicht unbedingt, worüber sich ganz Wien am meisten ärgert.

Kann das Sudern Wien tatsächlich verbessern?

Die gesammelten Beschwerden sollen künftig wissenschaftlich ausgewertet werden. Auch interessierte Magistratsabteilungen könnten die Informationen für ihre Arbeit nutzen.

Alle drei Monate ist ein eigener „Suderreport“ geplant. Der erste soll noch Ende 2026 erscheinen.

Darin könnte sichtbar werden, welche Probleme besonders häufig genannt werden und in welchen Stadtteilen sich die Beschwerden konzentrieren.

Eine sogenannte Heatmap soll außerdem geografisch darstellen, wo der Wiener Grant besonders ausgeprägt ist.

Ob daraus tatsächlich konkrete Verbesserungen entstehen, bleibt vorerst offen. Die Entwickler wollen jedenfalls zeigen, dass selbst alltäglicher Ärger einen praktischen Nutzen haben kann.

Ein Stück Balkan verändert den Wiener Alltag

Besonders interessant ist an dieser Geschichte der Perspektivenwechsel.

Menschen aus Kroatien und Griechenland kommen nach Österreich, lernen die Stadt kennen und entwickeln aus einer typisch wienerischen Eigenheit eine neue Idee.

Sie versuchen nicht, den Wienern das Sudern abzugewöhnen. Stattdessen machen sie daraus eine Form der Bürgerbeteiligung, die möglicherweise zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen kann.

Damit zeigt das Projekt auch, welchen Beitrag internationale Studierende und Zugewanderte zur Weiterentwicklung einer Stadt leisten können.

Und vielleicht steckt darin die schönste Pointe dieser Geschichte: Die Wiener haben das Sudern perfektioniert. Vier Menschen aus Kroatien und Griechenland zeigen ihnen nun, wozu es gut sein könnte.